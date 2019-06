El supremacismo de la presidenta de la ANC: "Qué borde y pesada la española esta"

"Qué desagradable aquella periodista... ¿de qué medio era? La morena. La española esta. Qué pesada, qué pesada. No te voy a dar el titular que quieres, borde". Así se ha referido la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluize, a la periodista de Antena 3 Blanca Basiano al término de la rueda de prensa en la que organización separatista ha presentado una web para boicotear a las empresas que no adhieran a la causa secesionista.

Un micrófono abierto ha delatado el supremacismo de Paluzie. La dirigente de la ANC preguntaba a su compañero de mesa la procedencia de la informadora, a la que se refería como "la española esta", sin percatarse de que sus palabras estaban quedando grabadas.

"Borde", "pesada", "desagradable" y "española"

Sin perder en ningún momento la sonrisa, Paluzie tachaba a Basiano de "borde", "pesada" y "desagradable" y no dudaba en aclarar a su colega que se refería a "la española esta". No le habían gustado sus preguntas y se jactaba de no haberle dado el titular que a su juicio perseguía la periodista.

Paluzie, economista de profesión, es una de las dirigentes separatistas más aguerridas, firme partidaria de la unilateralidad y muy crítica con los partidos separatistas por no haber mantenido el pulso con el Estado.

También se caracteriza por la insistencia en afirmar que el movimiento separatista es "cívico, pacífico y festivo". Una de las más ilustres representantes de la "revuelta de las sonrisas". En su caso, una sonrisa que no perdió en ningún momento mientras insultaba con saña a "la española".

Los "antecedentes" de "la española"

No es la primera vez que la periodista Blanca Basiano protagoniza de forma involuntaria un incidente con dirigentes separatistas. Puso contra las cuerdas a la portavoz del gobierno regional, Meritxell Budó, cuando esta se empeñó en afirmar repetidamente que el separatismo había ganado las elecciones en Barcelona porque sus quince concejales (diez de ERC y cinco de JxCat) eran más que los diez de Colau y los ocho del PSC.

Budó reincidió una semana después, también con Basiano de por medio, al negarse a responder a una pregunta en español que era diferente a las que se habían hecho en catalán. Según dijo la portavoz, las reglas de la sala de prensa de la Generalidad indican que al término de las ruedas de prensa solo se podrán repetir en español preguntas que previamente se hayan realizado en catalán.