La inhabilitación de Artur Mas expira el 23 de febrero del próximo año y el antecesor de Puigdemont no descarta "sacrificarse" por el partido, Junts per Catalunya, y repetir como candidato en las próximas elecciones autonómicas. En una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, Mas ha manifestado que no tiene "ganas", pero que está "comprometido" y en ese caso la respuesta sería "sí". Algo parecido al "si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería".

La entrevistadora, Mònica Terribas, le preguntó si tenía ganas de dar ese paso, ya que "se le sitúa como candidato" y Artur Mas respondió: "Si la pregunta es si tengo ganas, la respuesta es no". Pero ante la insistencia de Terribas concedió que "si la pregunta fuera ¿está usted comprometido? la respuesta sería sí. Estoy comprometido, no tengo ganas y no sé qué haré".

La conductora del matinal no se dio por vencida y repreguntó: "¿Si se lo pide la militancia, usted lo analizará?" a lo que Mas replicó que "yo no me he cerrado nunca con un no rotundo, pero he hecho saber que en condiciones mínimamente normales mi rol no es volverme a presentar a unas elecciones al Parlament. Por tanto, está mucho más inclinada la balanza hacia el no que hacia el sí".

Pide no responder al Supremo con elecciones

La aparentes dudas quedaron contrarrestadas por la propuesta de calendario que realizó el propio Mas, partidario de que el presidente Quim Torra no responda a la sentencia del Tribunal Supremo con un adelanto electoral que imposibilitaría la opción del expresidente.

Según Mas, no se debe arriesgar la actual mayoría separatista en la cámara catalana. Mas, como un amplio sector del espacio posconvergente, es partidario de aprovechar la situación para insistir en la aplicación del programa secesionista desde el ejecutivo autonómico. Las elecciones, según los cálculos de Mas y los "moderados" del Pdecat y Junts per Catalunya, no deberían ser antes de la próxima primavera, cuando el expresidente ya podría presentarse.

En sintonía con Puigdemont

Mas y Puigdemont están en una sintonía parecida, según ha declarado el primero. El pasado jueves mantuvieron una reunión en Waterloo para abordar la enésima refundación de Convergencia (ahora divivida en el partido Pdecat, la marca Junts per Catalunya y la Crida per la República que ha montado Puigdemont) y trazar una nueva "hoja de ruta". Los posconvergentes tienen más cuota de poder en la Generalidad porque quedaron por delante de ERC en las elecciones del 21-D y existe el temor en sus filas de que en las próximas autonómicas ERC confirmará el adelantamiento constatado en las pasadas generales y en las municipales.

Pide una mayoría más amplia

Mas también ha insistido en la necesidad de alcanzar una mayoría que sea más amplia que un somero 50% y alertó de que aún en ese caso "desconocemos cuál sería la reacción del Estado y de la Unión Europea y si Cataluña tiene la suficiente fuerza para conseguir la independencia".

De este modo, Mas preconiza para lo que resulte de la fusión de las siglas convergentes la misma estrategia que ha adoptado ERC, la de una acumulación de fuerzas que permite enfrentarse con el Estado con un respaldo social más amplio. En ese sentido, se ha referido a las palabras de Iceta cuando afirmó que si el separatismo conseguía un sesenta por ciento de los votos en algún comicio el Estado tendría que consentir un referéndum de autodeterminación.

A pesar de su inhabilitación, Mas está cobrando un mayor protagonismo, auspiciado también por la desmoralización en el Pdecat, partido que quedaría absorbido por Junts per Catalunya, que pasaría de marca electoral a ser la nueva Convergencia que planean los dos últimos expresidentes, uno desde Waterloo y el otro en Barcelona.