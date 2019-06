Los contactos entre PP y Vox para intentar encauzar la situación después de que Rocío Monasterio anunciara que daba por rotas las negociaciones con Isabel Díaz Ayuso hasta que se cumpliera con el acuerdo suscrito a nivel nacional para que su partido tenga representación en los gobiernos municipales, incluido el Ayuntamiento de Madrid, siguen sin dar frutos. De hecho, aún no han respondido a la petición hecha por carta de la candidata a la presidencia de Madrid para retomar las negociaciones esta semana.

Los de Santiago Abascal entienden que el PP ha incumplido varios de los puntos acordados y que no es un "socio fiable" con el que puedan seguir hablando. El partido sigue reclamando tener concejalías de área, es decir, sentarse en la Junta de Gobierno municipal, y no concejalías delegadas como proponen los de Pablo Casado. Un nivel intermedio en la administración que, según Vox, no cumple el acuerdo firmado. Fuentes de la dirección nacional aseguran a Libertad Digital que "las cosas van a cambiar" y que están "hartos de los incumplimientos del PP y los vetos de Cs".

Según ha podido confirmar este periódico, el lunes se reunió el Comité Ejecutivo Nacional para abordar la situación y decidir qué pasos dar en todas las negociaciones abiertas a nivel nacional, especialmente Madrid y Murcia, donde sus votos son imprescindibles para la investidura. A pesar de ello, PP y Cs anunciaron ayer un acuerdo de gobernabilidad para repartirse consejerías en Murcia, sin que Vox haya confirmado todavía su apoyo.

A las 13:00 horas comparecerá en rueda de prensa desde el Congreso el Comité negociador del partido, liderado por su portavoz parlamentario, Ivan Espinosa de los Monteros, y al que acompañarán la diputada Macarena Olona y el vicesecretario de Presidencia, Enrique Cabanas, para fijar la postura oficial sobre el estado de las negociaciones que dan por rotas. El partido avanza que en la rueda de prensa informarán de los "pactos en la Comunidad de Madrid" y el "estado de las negociaciones" en el resto de España.

"Se lo tendrán que explicar a sus votantes"

Desde el Partido Popular avisan a Vox de que "levantarse de la mesa de negociación porque no te dan cargos" es una posición "que tendrán que explicar" a sus votantes, dado que "si siguen en esa línea, la única conclusión es que la izquierda gobernará en la Comunidad de Madrid".

En una entrevista en Telecinco, el vicesecretario de Organización de los populares, Javier Maroto, ha asegurado que será "difícil" para los de Santiago Abascal explicar a su electorado el hecho de haber evitado un "gobierno de centro derecha en la Comunidad de Madrid con el riesgo que eso tiene, por ejemplo, para los impuestos".

El número tres del PP se ha mostrado esperanzado de que al final impere "el sentido común" y de que Isabel Díaz Ayuso se convierta en presidenta de la región con un "gobierno de coalición" del PP y Cs. "Los gobiernos que el PP quiere llevar a cabo son gobiernos de centro derecha bipartitos entre PP y Cs. Cuando es necesaria la colaboración exterior se producen acuerdos puntuales para la investidura y se pueden explorar fórmulas adicionales como participación en entes a través de acuerdos distintos", ha añadido.