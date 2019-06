El líder de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, se ha dado de baja en el Parlamento regional en la mañana de este miércoles por problemas de salud. Según informan fuentes de la formación a LD, el parlamentario "ha cogido baja por tiempo superior a 30 días" y su voto "será delegado a designación del Estatuto de los Diputados".

En un escrito de Serrano, al que ha tenido acceso Europa Press, ha señalado que está "de baja médica" para recuperarse anímicamente junto a su familia, "que ha vuelto a sufrir las consecuencias del linchamiento en prensa y redes sociales" a propósito de su comentario en Facebook sobre la sentencia de la Manada.

Serrano defiende el análisis "objetivo y jurídicamente riguroso" que publicó en su cuenta en Twitter sobre la sentencia del Tribunal Supremo, y en el que se reafirma, si bien añade que solicitó a un "nuevo colaborador que lo publicara también en Facebook, lo cual derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas".

Hace unos días, el portavoz parlamentario Alejandro Hernández declaraba que, "en principio", nada indicaba que Serrano no continuará en su puesto: "No se ha hecho, en ese sentido, ningún movimiento. Ni por parte del partido ni por parte del señor Serrano". "Dicho esto, que en un momento dado alguien haga unas manifestaciones en el ámbito de su autonomía particular, que no estén acordes con la filosofía del partido o la línea política del partido, no es una cuestión tan extraña", añadió.