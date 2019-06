TVE entrevistará a Arnaldo Otegi en horario de máxima audiencia

La TVE que dirige Rosa María Mateo emitirá en la noche de este miércoles, en el Canal 24 Horas, en prime time, una entrevista al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. La formación proetarra lo ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter.

La entrevista a Otegi en el canal público llega en un momento en el que la abstención de EH Bildu podría hacer presidenta de Navarra a la socialista María Chivite. La abstención del brazo político de ETA también serviría para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha enviado una carta al ente público expresando su "más absoluto rechazo" a la entrevista y pidiendo que reconsidere su emisión porque, a su juicio, "carece de toda ética y moralidad". En el comunicado califica la entrevista en Televisión Española de "despropósito" y de "burda operación de lavado de imagen con la que se intenta transformar a un terrorista condenado". La asociación de víctimas espera que "RTVE no le pregunte a Otegi por su futuro, si no por ese pasado de violencia que nunca ha condenado" para no contribuir a "blanquear" su imagen.

En Twitter, víctimas del terrorismo y algunos políticos han criticado la decisión del canal público de llevar a un condenado a 10 años de prisión por pertenencia a la banda terrorista ETA:

Un insulto a las víctimas del terrorismo blanquear a terrorista en TV que pagamos los españoles. No cuenten conmigo el Gobierno socialista cuando digan de homenajear a las víctimas

Rosa María Mateo: RTVE entrevistará en 'prime time' al etarra Arnaldo Otegi https://t.co/SOTUz9gQB5 — José Alcaraz Martos (@fjosealcaraz) June 26, 2019

Espero que la primera pregunta sea: ¿Ud. condena a ETA, los atentados que ha cometido y su trayectoria criminal?@Lanoche_24h @24h_tve https://t.co/pOPNqRUPv5 — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) June 25, 2019

Hoy TVE va a entrevistar a Otegi, secuestrador, torturador y jefe de ETA,, para contarnos que el Estado español es opresor, que los presos etarras y sus familias son las víctimas y los asesinados y sus familias daños colaterales.

Blanqueamiento de ETA en TVE en mi nombre, no. — Juan Trinidad Martos (@juantri73) June 26, 2019

También ha criticado la entrevista de forma muy dura Albert Rivera, que para hacerlo ha aprovechado un tuit del propio Otegi

¿Sabes quién se la va a perder? Los más de 800 inocentes asesinados por tu banda criminal. Es un escándalo que Sánchez ponga la televisión que pagamos todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi. La señora Mateo debe dimitir de inmediato. #OtegiNOenTVE https://t.co/vlyP8YJrpy — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de junio de 2019

En las últimas semanas, TVE se ha visto envuelta en dos polémicas: la primera, que ha contratado al exministro Máxim Huerta multiplicando por cuatro el sueldo que cobraba como titular de Cultura; la segunda, que tildó de "desaparición" el asesinato de 14 monjas en la Guerra Civil.