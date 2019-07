Gonzalo Boye se pasa de listo en Twitter y sale escaldado

Desde este lunes, tanto el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont como su abogado, Gonzalo Boye han estado jugando al despiste para hacer creer que Puigdemont se atrevería a pisar suelo francés este martes aún a riesgo de ser detenido y después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazase entregarle un pase provisional para asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara hasta que se resuelva su caso y el del también fugado, Toni Comín.

A primera hora de la mañana había convocada en Estrasburgo, frente a las puertas del Parlamento Europeo una concentración independentista para jalear a los dos dirigentes fugados de la justicia española si finalmente se atrevían a viajar desde Bruselas. Pasadas las 8 horas de la mañana, el abogado de ambos, Gonzalo Boye, colgaba una imagen de la ciudad francesa en su perfil de Twitter dando a entender que Puigdemont y Comín ya estarían allí. Junto a la imagen se leía: "Excelente clima en Estrasburgo. Sol y mucha gente".

Excelente clima en Estrasburgo sol y mucha gente pic.twitter.com/dKvynGFb0w — Gonzalo Boye (@boye_g) July 2, 2019

Un tuit que no habría tenido mayor recorrido si no fuese porque minutos después, varios usuarios de la red social se daban cuenta de que esa imagen no había sido tomada por el propio Boye, como quería dar a entender, sino que la había copiado del buscador de Google. Es la primera imagen que aparece cuando accedes al portal de internet e incluso la que utiliza la enciclopedia online, Wikipedia, al consultar la ciudad francesa.

El botarate de Boye cada día que pasa es más esperpéntico y produce mayor vergüenza ajena. Para hacernos creer que está en Estrasburgo y que seguro tiene una nueva jugada maestra con la cual volverá hacer el ridículo coge una foto de Google...¡eh, calla! que ya lo está haciendo. pic.twitter.com/uE5j5QTY7D — Ángel Guillén (@ang_guillen) July 2, 2019

Boye publica una foto de Estrasburgo sacada de Internet. Se agarra antes a un mentiroso que a un cojo https://t.co/wCnl4Jt0gF — Idafe Martín Pérez (@IdafeMartin) July 2, 2019

Por aquí en Barcelona se está de coña a href="https://t.co/NU2cPgQxM0">pic.twitter.com/NU2cPgQxM0 — CR (@Carlos_RomeroA) July 2, 2019

Excelente dia en Namek, pocos humanos pero cálida bienvenida. pic.twitter.com/IX8AmS80jx — Tos (@victosdegc) July 2, 2019

Algo parecido intentó el propio Puigdemont la noche del lunes cuando subía una imagen en su perfil de Twitter posando junto a un autobús que venía desde Lérida. "Muy feliz de encontrarme con la gente que ha venido de nuestro país a defender los derechos de los ciudadanos europeos. Gracias inmensas por haber venido a hacernos compañía", escribía Puigdemont, alimentando la posibilidad de que este martes pudiese cruzar la frontera.

Molt feliç de trobar-me amb la gent que ha vingut del nostre país a defensar els drets dels ciutadans europeus. Gràcies immenses per haver vingut a fer-nos costat. @junqueras @toni_comin #FreeTothom pic.twitter.com/WQBAWYRQ8a — Carles Puigdemont (@KRLS) July 1, 2019

Finalmente, el expresidente catalán ha plantado a su séquito que se ha desplazado hasta Estrasburgo para asistir a la manifestación que protestaba contra su veto en la Eurocámara y se ha quedado en Alemania desde donde ha comparecido por videoconferencia.