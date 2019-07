Vox llama "acojonado, sinvergüenza y lameculos" a Rivera para pedirle que negocie "como gente normal"

La tensión entre Vox y el Cs ha llegado a su punto más álgido en plenas negociaciones para un gobierno de centroderecha en Madrid y Murcia que en estos momentos no está garantizado. De hecho, los de Santiago Abascal consumaron ayer por primera vez su amenaza de no apoyar a PP y Cs al votar 'no' a la investidura del candidato del PP a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, argumentando que los de Albert Rivera se niegan a reconocerles como interlocutores y por tanto a respetar a sus votantes.

En medio de este clima y cuando apenas falta un día para que se repita esa votación sin la garantía de que Vox vaya a facilitar ese gobierno, el cruce de declaraciones entre ambos partidos ha ido en aumento. Varios dirigentes de Cs, incluido el portavoz en Madrid, Ignacio Aguado, han acusado a Vox de ir de la mano de PSOE y Podemos para evitar que gobierne el centroderecha y ser la principal baza de la izquierda para aspirar a un gobierno.

En respuesta a uno de ellos, el diputado por Granada, Fran Hervías, secretario de organización de Cs, la formación de Abascal publicaba un mensaje muy duro a través de su cuenta oficial en Twitter llamando "acojonado", "lameculos" y "sinvergüenza" al líder del partido naranja.

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX @vox_es) 3 de julio de 2019

Fuentes consultadas por Libertad Digital sobre el contenido del polémico mensaje aseguran que no se trata de un error y se reafirman en lo dicho a través de la cuenta oficial del partido. Defienden que sus intenciones son mostrar el enfado y hartazgo que existe en Vox por la actitud de Cs al que responsabilizan de la falta de acuerdo en Madrid y Murcia por no sentarse a hablar con ellos.

Algunos miembros del partido manifestaban sin embargo su malestar. Es el caso del diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, Jaime de Berenguer, que calificaba el tuit de "impropio".

Este tuit es impropio, punto. https://t.co/g5dDwJpbx7 — Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) 3 de julio de 2019

Desde el partido de Santiago Abascal han culpado al becario community manager "CM" y le han dicho que "debe vigilar el lenguaje" aunque "no es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos". Y termina su tuit amenazando con que "no podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder".

No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos. Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje. No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder. https://t.co/CieG7KvSxD — VOX @vox_es) July 3, 2019

Poco después de que comenzara a circular el mensaje de Vox a través de las redes sociales, Cs respondía con otro mensaje cuestionando el "nivel" de los de Abascal por sus críticas, acompañado de un vídeo con el tema de Locomía "loco Vox", informa Mariano Alonso.

Qué nivel, Maribel.

Enhorabuena, ya tenéis estribillo del veranoa href="https://t.co/p0S8egBqYp">pic.twitter.com/p0S8egBqYp — Ciudadanos @CiudadanosCs) 3 de julio de 2019

El PP intentaba mediar entre ambos partidos después de la tensión manifestada a través de las redes sociales y en la cuenta oficial del partido en Madrid se preguntaba si no sería mejor "dejar de insultar" y "ponerse a trabjar" para evitar que los socialistas gobiernen en la Comunidad, informa Miriam Muro.