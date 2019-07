Torrent se planta en Madrid para exigirle a Sánchez un "intento de seducción"

"Frente a la voluntad de convertirnos en una república independiente lo razonable es que el Estado respondiese con un intento de seducción", es el mensaje que ha venido a dejar el presidente del Parlamento catalán y dirigente de ERC, Roger Torrent, a Madrid. En un desayuno informativo en el Fórum Europa, Torrent ha lamentado que ningún miembro del Gobierno haya estado presente en la conferencia a la que él ha asistido "para tender puentes" pero trayendo desde Barcelona la misma exigencia que mantienen los de Oriol Junqueras desde hace semanas: que el precio de su abstención es el referéndum.

"Debemos clarificar las condiciones y las circunstancias a partir de la cuales los catalanes podrían decidir mediante un referéndum el estatus político y jurídico de su país", y por eso Torrent ha pedido al presidente del Gobierno en funciones un "pacto de claridad", para poder avanzar en este propósito. Un compromiso en voz alta, en público, de Pedro Sánchez con una consulta de independencia que los de ERC creen que quizás ya podría estar en mente del líder socialista pero que "no la somete a votación porque teme la opinión de la ciudadanía". En este sentido, ha dicho Torrent que "un país no se puede gobernar desde el miedo a lo que diga la gente".

Los de Junqueras no se mueven del "no a las líneas rojas aunque tampoco cheques en blanco", pero sí admiten este jueves en Madrid que el independentismo "no podrá obtener unilateralmente" sus objetivos. Un destacado giro en sus posiciones que confirma el nuevo tono que adoptará ERC. "A mí una declaración de estas características no me parece oportuna desde el punto de vista político. La unilateralidad no la ejerce quien quiere, sino quien puede", ha añadido Torrent. En este punto, el presidente del Parlamento catalán ha insistido en el "diálogo sin vetos" para poder desbloquear la investidura, antes de hacerse pública la sentencia del juicio por el 1-O y evitar unas nuevas elecciones que tanto en público como en privado, los de ERC reconocen que no les beneficia.

La de Torrent no ha sido la única visita de un dirigente de ERC a Madrid. También lo hizo este miércoles por la tarde el hasta ahora hombre fuerte del partido, Pere Aragonès, que asistió a una exposición en el centro cultural Blanquerna para vender la necesidad de reabrir el diálogo entre PSOE y ERC retomando cuanto antes los contactos de cara a la investidura prevista para el 23 de julio. Eso sí, en el partido de Oriol Junqueras amenazan con que "si la actitud del Estado es el menosprecio permanente, la respuesta del soberanismo será la movilización permanente para hacer que lo que hoy parece imposible, sea inevitable", ha dicho Torrent en Madrid.