El expresidente catalán, Artur Mas, inhabilitado hasta febrero de 2020 por su papel organizador del 9N, reaparece este domingo en una entrevista en prime time en TV3 en la que vuelve a expresar en alto su deseo de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Hace una semana se fue hasta Waterloo para pelearlo con el fugado Carles Puigdemont, que no le dio su visto bueno, y este domingo vuelve a intentarlo lanzando un mensaje de presión a los dos partidos independentistas con representación en el Congreso, ERC y JxCAT, en una entrevista de la que este viernes ya se ha emitido un primer adelanto.

"No es decir no de entrada, es decir, vamos a hablar con esta gente, no solo con el PSOE, también con Podemos y con el PNV. Con todos juntos, todos los que conforman esta posible mayoría. Vamos a sentarnos con ellos, e identifiquemos maneras de que no lleguen los demás a gobernar España, que son los que prenderían fuego cada día a nuestra casa", dice el expresidente catalán en clara referencia a PP, Cs y Vox.

No es la primera vez que el expresidente inhabilitado defiende que el hecho de que Pedro Sánchez se mantenga en el Palacio de la Moncloa es un mal menor para evitar que pueda gobernar PP, Cs y Vox que "pondrían en riesgo los intereses" del independentismo. Fuentes del entorno de Puigdemont aseguran que el fugado no estaría de acuerdo con una abstención de su grupo para facilitar la investidura de Sánchez en segunda vuelta pero sí que es consciente, admiten las mismas fuentes, de que si no actúan en consonancia con ERC en el Congreso -que sí baraja como opción prioritaria la abstención- quedarán relegados a un partido meramente residual en la cámara baja. Un precio que Puigdemont, no está dispuesto a pagar.

Esta misma semana, la portavoz del Ejecutivo de Quim Torra, Meritxell Budó afirmaba que la única manera de que pueda retomarse el diálogo con Cataluña y principalmente con el independentismo es permitir "que pueda haber un gobierno cuanto antes". Algo con lo que también están de acuerdo los del preso Oriol Junqueras que desde que se puso fecha a la investidura, han doblado su presencia en Madrid para insistir en la necesidad de que el PSOE retome los contactos con el separatismo la próxima semana.