Iceta dice que confía en los de Puigdemont y éstos pretenden traicionarle en la Diputación de Barcelona

"Es un acuerdo firmado, un compromiso de Gobierno y confiamos en que se cumplirá", ha defendido el líder del PSC, Miquel Iceta, este lunes en una entrevista en TV3 después de la guerra abierta, con enfrentamientos a múltiples bandas, entre los partidos independentistas a raíz del pacto cerrado entre los del fugado Carles Puigdemont y el PSC para entregar a los socialistas la presidencia de la Diputación. Iceta intenta justificar este acercamiento con los separatistas de JxCAT como un mal menor para poder recuperar la presidencia de la tercera institución de Cataluña ocho años después. Iceta ya confió en el voto del independentismo para dar el salto al Senado y en el último momento, tanto JxCAT como ERC impidieron su designación como senador.

"En la Diputación no se hará la independencia", ha asegurado Iceta en esta entrevista en la que incluso ha insistido en que es importante preservar el acuerdo con los de Puigdemont porque romperlo "sería tanto como decir que seguimos por el mismo camino después de haber criticado tanto la judicialización de la política". Minutos después, la cúpula de JxCAT – sus ahora aspirantes a socios– se reunía de urgencia en el Parlamento catalán para diseñar una estrategia alternativa para romper la alianza con Iceta y hacer añicos el principio de acuerdo rubricado con el PSC a tres días de la constitución de la institución municipal.

Los duros reproches lanzados desde ERC tachando de "escándalo" este acuerdo y las protestas frente a las sedes tanto del partido del fugado Puigdemont como de Oriol Junqueras, ha empujado a los de JxCAT a tender la mano a sus socios de ERC para cerrar un acuerdo que "revierta" los pactos cerrados con partidos "del 155" en toda Cataluña. "No podemos cronificar esta situación y quedarnos con los brazos cruzados", ha dicho la concejal de JxCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, que también ha admitido que el independentismo "ha tocado fondo" después del cruce de descalificaciones lanzadas estos días.

El mateix grup de ciutadans de l’ANC i Òmnium protesten davant la seu del PDECAT pic.twitter.com/kKywip5HfF — Núria Oriol (@Nurioriol) July 8, 2019

"Emplazamos a ERC a poner sobre la mesa una propuesta concreta en todos los ayuntamientos donde se ha desplazado a la fuerza independentista más votada pactando con el PSC", y eso son 18 acuerdos de gobierno municipales cerrados entre ERC y los socialistas catalanes y 25 en el caso de JxCAT y PSC. En este sentido, los de Puigdemont apremian a ERC a "volverlo a intentar" y cerrar el paso al PSC que espera conseguir la presidencia de la Diputación de Barcelona el próximo jueves. La alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, que se perfila como presidenta, también ha defendido el acuerdo con los independentistas asegurando que "la política es discutir, pero también acordar".

ERC dispuesto a hablar

Los de Oriol Junqueras recogen el guante lanzado por JxCAT y aseguran que están dispuestos a volver a retomar contactos. "No es una cuestión de sillas sino de alinear las instituciones con la estrategia independentista", ha dicho este lunes en la sede de ERC, su presidente adjunto, Pere Aragonès, que ha ofrecido además a los de Puigdemont la presidencia de la Diputación de Barcelona si éstos rompen el acuerdo firmado el pasado viernes a última hora de la tarde con el PSC. La suma de diputados provinciales es la misma entre socialistas (16) y JxCAT (7) y ERC (16) y los de Puigdemont, 23.

Eso sí, en ERC no están dispuestos a revertir los acuerdos municipales firmados con el PSC en hasta 18 ayuntamientos catalanes, tal y como ha pedido este lunes Elsa Artadi. "Esto no es un intercambio de cromos", ha dicho Aragonès que ha querido destacar que el próximo jueves no se vota en los consistorios de "Sant Cugat, Figueras, Cervera ni en ninguno de los 25 ayuntamientos donde JxCAT ha pactado con el PSC". En este sentido, ERC deja claro que no es comparable un acuerdo puntual en el marco local que a nivel de la tercera institución más importante de Cataluña. Aragonès advierte a los de Puigdemont: "Se trata de escoger independentismo o PSC".