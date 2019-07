El control de los casi 1.000 millones de euros de presupuesto es la verdadera explicación que se esconde detrás de la batalla campal que libran los independentistas desde el pasado viernes cuando se hizo público el pacto PSC- JxCAT para presidir la tercera institución más importante de toda Cataluña: la Diputación de Barcelona que destina, solo a personal, 220 millones de euros. La Diputación está formada por 51 diputados, 2.337 trabajadores y casi un centenar de cargos de confianza. Los sueldos oscilan entre los 7.400 euros mensuales que cobra el presidente de la institución- más que el presidente del Gobierno- , a los 6.690 de los vicepresidentes y presidentes de grupo y 5.957 euros de sueldo al mes para los delegados de área y portavoces. La de Barcelona es la Diputación con más presupuesto de toda España.

El independentismo "ha tocado fondo", llegó incluso a admitir este lunes la dirigente de JxCAT Elsa Artadi para definir el momento de crisis que atraviesa el separatismo. Los comunes de Ada Colau tienen la llave para permitir que ERC, con 16 diputados provinciales y JxCAT, con 7, puedan conservar el poder en la Diputación que ahora está en manos de Marc Castells, del PDeCAT. Este martes, en rueda de prensa desde el Parlamento autonómico, los comunes cerraban la puerta a cualquier apoyo e instaban a los socios independentistas a acudir a "terapia de pareja".

ERC, JxCAT y los de Colau sumarían los 28 votos necesarios para hacerse con la mayoría absoluta en la institución, sin embargo, los comunes son más partidarios de un pacto tripartito entre ERC y el PSC al que los de Oriol Junqueras no quieren acceder por la lectura que podría tener en el plano nacional a dos semanas de la investidura de Pedro Sánchez. Bloqueado este cálculo, los del fugado Carles Puigdemont decidieron a última hora del viernes, y para sorpresa de sus socios de ERC, dar un paso al frente y cerrar un principio de acuerdo con los de Miquel Iceta para al menos, tener cierto control sobre un organismo que costea demasiados favores a los del fugado.

El más importante, el trabajo de su mujer, Marcela Topor. La pareja de Puigdemont está al frente de un programa semanal en ingles que se emite los sábados, The Weekly Mag, por el que cobra 6.000 euros mensuales en La Xarxa Audiovisual, que es la red de televisión y radio de la Diputación de Barcelona. Su sueldo puede ser consultado –con bastante dificultad– en el apartado de transparencia de La Xarxa, donde se refleja que la mujer del expresidente catalán habría cobrado 36.000 euros entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Del nuevo presidente de la Diputación dependerá la renovación de este contrato de Topor.

Pero no solo el futuro de la mujer de Puigdemont está en peligro para el independentismo, también las jugosas subvenciones que reparten entre medios de comunicación afines para difundir su propaganda. La última adjudicación del ente supranacional fue en el mes de mayo cuando el dirigente del PdeCAT cerró ayudas por valor de 1.450.659 euros de las que principalmente se beneficiaron el diario independentista ARA (107.380 euros), La Vanguardia (104.620 euros), el Periódico de Cataluña (101.000 euros), el Punt Avui (65.088 euros) y una revista, llamada Sàpiens, que tal y como informa Crónica Global y se publicita en la propia web de la revista, regala cuentos infantiles escritos por Oriol Junqueras desde la prisión y que se habría llevado casi 45.000 euros de la Diputación.

No hay que olvidar que a principios de 2018, la Diputación de Barcelona llegó a regar con más de dos millones de euros a los medios del grupo Godó y al digital independentista El Nacional, que dirige el exdirector de La Vanguardia, Josep Antich. La Xarxa ha financiado también con dinero de las arcas públicas programas especiales dedicados al referéndum ilegal del 1-0, el "informativo 20-S" que dedicó al asalto a la Consejería de Economía días antes de la consulta independentista y otro programa especial con motivo de "las concentraciones de protesta por los encarcelamientos de Jordi Sánchez y Cuixart" el 17 de octubre de 2017.

Gesto de Albiol a los socialistas

El jueves a las 12 horas se constituye la Diputación de Barcelona y ante la imposibilidad del independentismo de ponerse de acuerdo para mantener el poder, el pacto cerrado entre JxCAT y el PSC para hacer presidenta del organismo a la alcaldesa socialista de Hospitalet, Nuria Marín, sigue vigente. Para tratar de evitarlo, el líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol ha ofrecido a los de Iceta "sin ningún tipo de condición" a sus dos diputados para evitar que la Diputación de Barcelona dependa de los de Puigdemont.

Albiol insta a Cs y comunes a seguir su ejemplo para conseguir una mayoría alternativa no independentista que haga a Marín presidenta. Para Albiol, es importante que la tercera institución de Cataluña "no sea un instrumento en favor de los intereses personales de un señor huido de la justicia", y ofrece su ayuda al PSC a pesar de que los socialistas catalanes pactaron con el independentismo en Badalona para arrebatarle el bastón de mando. "Después de la traición en Badalona entiendan que no tengo ningunas ganas, pero hay una cuestión de país", ha añadido Albiol