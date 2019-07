El abogado defensor de los cinco condenados de la Manada, Agustín Martínez, ha lamentado en Europa Press que lo hayan "vetado" para evitar que interviniese en un curso sobre "sexualidad" organizado por el vicerrectorado de la Universidad de Cádiz entre el 11 y el 13 de julio. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha dicho de Martínez que es un "liante", que debe cambiar de medicación y que sufre delirios.

En ese curso, la intervención de Martínez, según su testimonio, se iba a referir a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a 15 años de prisión a los componentes de la Manada por un delito de agresión sexual perpetrado en los Sanfermines de 2016 en Pamplona.

Martínez precisó que uno de los organizadores del curso le había notificado que no iba a participar en ese curso, titulado "Hablemos sobre el sexo y la sexualidad: el hombre y la mujer como seres sexuados". Según ha comprobado LD, en la publicidad del curso el nombre de Agustín Martínez no aparece entre los intervinientes.

Un catedrático de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Francisco Javier Gala León, que organizaba el curso, remitió un correo electrónico a Martínez que fue consultado por Europa Press. En él, según el abogado, confesaba que el gabinete de Guirao había dejado claro que "no se puede asegurar la seguridad, incluso de los propios alumnos" por lo que reafirmaba en "la prohibición por motivos de seguridad de cualquier tipo de intervención del letrado".

Añadía que estaban pensando organizar un acto aparte y especialmente dedicado al tema de tal sentencia en el que el letrado pudiera intervenir, pero con la seguridad organizada. Además, decía que el ministro Guirao iba a intervenir como ponente, aunque tampoco aparece su nombre en el programa.

Martínez ha acusado a la Universidad de Cádiz de comportamiento sectario y de veto "ideológico" mientras la institución ha dicho que es imposible vetar a un ponente que ni siquiera aparece en la programación del curso-seminario aprobado por el consejo del gobierno de la Universidad.

El rector de la Universidad, Francisco Piniella, ha complicado aún más el asunto al admitir que era posible que uno de los ponentes hubiera invitado por su cuenta y riesgo al abogado Martínez, pero que su nombre no está oficialmente entre los ponentes. Precisó el rector que Martínez ni siquiera se alojó en el mismo hotel que los ponentes oficiales. Pero no aclaró si cuando un organizador invita a un ponente, está invitado oficialmente o no.

Por su parte, Guirao se refirió al presunto "veto" llamando al abogado "liante" y recomendándole un "cambio de medicación o que se dedique a la ficción televisiva".

El ministro hizo estas declaraciones en Cádiz mientras visitaba, acompañado por el rector Piniella, las exposiciones "Historia viva de la vocación marítima al territorio del conocimiento y Universidad con vistas" en el Rectorado gaditano.

Guirao abundó explicando que "no tenía ni idea de quién va a un curso u otro", al mismo tiempo que ha señalado que su presencia en el curso-seminario se limitaba a la clausura y nada más.

Por si fuera poco, Guirao criticó que el letrado "hubiera metido a Moncloa y a la seguridad" diciendo que "no se puede mezclar al Ministerio con una película que es claramente un delirio" porque las universidades son "autónomas e invitan a quién quieran y el Ministerio nada tiene que hacer o decir".

El rector de la UCA asintió a las palabras del ministro diciendo que "nadie le ha llamado, mucho menos de la Moncloa, para decirme nada". Piniella ha explicado que estos cursos de verano "fueron aprobados por el equipo de Gobierno anterior" y en la memoria el abogado "no aparece ni como ponente ni en las mesas redondas". "Si no da conferencias es porque está previsto así", ha añadido el rector.