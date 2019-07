Vox propone que los diputados no cobren hasta que no haya Gobierno

Vox ha anunciado que van a proponer que los diputados nacionales y autonómicos no cobren sus sueldos hasta que no estén constituidos los diferentes gobiernos. Ante el bloqueo que vive España, y también comunidades como Madrid y Murcia, el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que con esta medida se "estimularía" la formación de esos gobiernos. "Así se acortarían los plazos" para su constitución, ha defendido el diputado. "Nos da un poco de bochorno ver cómo los diputados no están trabajando pero sí cobran", ha criticado durante una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Fuentes del partido aseguran que harán extensible esta propuesta también a las comisiones parlamentarias de forma que, aunque estén constituidas, no se pague ningún plus hasta que no esté en funcionamiento el Gobierno. "No demos la razón a quienes dicen que hay prisa por constituir esas comisiones para cobrar un extra", aseguran fuentes parlamentarias de Vox. Desde el partido aseguran que la medida se puede hacer sin ningún tipo de impedimento legal. "Sólo hace falta voluntad", defienden. "A quienes venimos del sector privado nos choca este período de inactividad y que estemos cobrando", asegura una diputada del partido. "Es surrealista, una 'chirenada'" La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha defendido que "no es correcto decir que hay una inacción política y una inactividad política" por el hecho de que todavía no esté formado el Gobierno. "Esto es una chirenada, como diríamos en Bilbao", ha asegurado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, riéndose de la propuesta al ser preguntado por los periodistas. También la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha calificado la iniciativa de "surrealista". Desde el PP evitan valorar la propuesta. "No merece la pena comentarlo", ha dicho el portavoz del Partido, José Antonio Bermúdez de Castro. Compartir

