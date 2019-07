Unidas Podemos sigue sin salir de su asombro ante el discurso de Pedro Sánchez. Que el candidato socialista sólo les haya nombrado al final de su intervención, empleando apenas medio minuto para ello, ha dejado al partido en shock. Tanto es así que ni siquiera han querido comparecer públicamente junto al resto de portavoces al concluir la primera parte de la sesión.

El diputado del partido, Rafa Mayoral, resumía el malestar en un tuit con la frase "sólo tenemos dos mejillas", como si la intervención del presidente en funciones hubiera sido una auténtica bofetada en la cara de Unidas Podemos.

Solo tenemos dos mejillas — Rafa Mayoral (@MayoralRafa) July 22, 2019

Iglesias se inquieta en su escaño

Desde su escaño, siguiendo el discurso de Sánchez un Pablo Iglesias absolutamente descompuesto, con rostro muy serio e incluso preocupado ante las palabras del candidato socialista. El líder de Unidas Podemos no ha parado de consultar en todo momento el móvil, sin apenas tomar notas mientras intervenía Pedro Sánchez.

En ocasiones se le ha podido ver recostado en su escaño, frotándose los ojos en señal de hartazgo y cansancio. Ninguno de los diputado del partido ha aplaudido una sola vez el discurso del presidente en funciones, a diferencia de otras ocasiones.

Negociaciones bloqueadas

Fuentes de Podemos admitían poco antes de comenzar la sesión que tenían esperanza en el encuentro de Carmen Calvo y Pablo Echenique, que ha concluido "sin acuerdo". Desde el partido manifestaban su malestar por no haber recibido ninguna propuesta formal para entrar en el Gobierno.

"No nos han ofrecido ningún ministerio de los actuales", se quejaban criticando que no les permitieran ocupar carteras para poner en práctica sus "políticas sociales" como subir el Salario Mínimo Interprofesional a 1.200 euros, subir impuestos a la banca o reducir las tasas universitarias. "Más ya no podemos hacer", aseguraban poniendo en valor las cesiones de Pablo Iglesias para favorecer un acuerdo.