Oferta completamente inesperada de los socialistas catalanes a los separatistas que no escapa de posibles lecturas en clave nacional porque llega en mitad de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El líder del PSC, Miquel Iceta, le ha dicho al Gobierno catalán que está dispuesto a negociar las cuentas públicas para 2020. "La prueba de si realmente nos ponemos de acuerdo, es si somos capaces de aprobar los presupuestos para el año que viene. Presente el proyecto de presupuestos y el de medidas fiscales y financieras para 2020 , hágalo antes de que finalice octubre y si ustedes quieren, estamos dispuestos hablar", le ha dicho Iceta a Quim Torra en un pleno en el Parlamento catalán.

Pero en realidad, el mensaje del PSC no iría dirigido a JxCAT, las siglas que dan cobijo a Torra sino a ERC, al vicepresidente Pere Aragonès que es el encargado de elaborar el proyecto de cuentas públicas para 2020 y que a partir del mes de septiembre empezará con la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios de la bancada separatista, incluidos los comunes. En esa ronda no estaba prevista la llamada al PSC, que hasta ahora había venido marcando distancia con las futuras cuentas de la Generalidad – al igual que hizo con las de 2019 - aunque con este gesto de Iceta, se abriría un nuevo escenario de negociación. ERC es quien puede facilitar la investidura de Sánchez este jueves, vía abstención.

Minutos antes de este ofrecimiento del PSC, el presidente catalán ha dejado claro en su turno de intervención que las nuevas cuentas irán encaminadas a cumplir con su proyecto de ruptura porque "la realidad nos demuestra que el camino hacia la independencia y el buen funcionamiento del país y de la economía con compatibles". Y que si ha habido alguna complicación, "han sido derivadas de la actitud de boicot e incumplimientos del Estado".

Este martes, la portavoz del Ejecutivo de Torra, Meritxell Budó, hacía un llamamiento a todos los grupos para sacar adelante los Presupuestos autonómicos, conscientes de que ERC y JxCAT no cuentan con mayoría suficiente y de que la CUP seguirá enrocada en su posición de bloqueo constante. Budó no quiso situar al PSC como nuevo socio prioritario aunque no llegó a descartar la posibilidad de repetir el mismo acuerdo que se firmó para la presidencia de la Diputación de Barcelona.

La Generalidad sobrevive en la actualidad con los Presupuestos prorrogados de 2017, ya que con la aplicación del artículo 155 no pudieron elaborarse unos nuevos para 2018 y en 2019, Torra fracasó en su intento de lograr los apoyos necesarios en la oposición. La oferta del PSC, eso sí, podría caer en saco roto si tras publicarse la sentencia por el 1-O, el Gobierno de Torra decide adelantar las elecciones antes de que finalice 2019.