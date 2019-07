JxCAT acusa a Sánchez de proponer "la legislatura L'Oréal, porque yo lo valgo"

El paso del "no" a la abstención estaría totalmente descartado a esta hora en la dirección de JxCAT muy molesta con el discurso del candidato socialista, Pedro Sánchez, en su debate de investidura y posterior réplica a la portavoz del grupo parlamentario, Laura Borràs. En una entrevista en la Cadena Ser Cataluña, Borràs ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de ser "el rey de la antipolítica" y de esperar a que le lleguen solos los apoyos que necesita para ser investido en segunda vuelta sin hacer ningún tipo de esfuerzo.

"Señor Sánchez, ¿no ve que se tiene que mover?, ¿no ve que tiene que buscar alianzas? O es que estamos en la legislatura L'Oreal, porque yo lo valgo. Necesitamos que si usted está al frente del Estado haga movimientos, que no espere que todo el mundo vaya a buscarle como mal menor", ha dicho Borràs. En otra entrevista en Radio Euskadi, Borràs ha asegurado que a 24 horas para la segunda votación "es bastante difícil" que JxCAT pueda modificar el sentido de su voto. "No nos han dado nada a lo que poder agarrarnos, ni tan siquiera en la segunda ronda de consultas han querido hablar con nosotros". El también diputado de JxCAT, Jaume Alonso Cuevillas, dejaba claro este martes que "No, jamas, ni hoy, ni el jueves, ni en el futuro. Y que entiendan que la independencia es imparable".

Després de la rèplica de PS, dient que fem antipolítica, reitero NO, MAI, JAMAI !! Ni avui, ni dijous, ni en el futur La prepotència del candidat amb la resta del món sí és antipolítica I que ho entenguin, no sabem quan trigarà, però la independència de Catalunya és IMPARABLE — Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol (JACS) (@JaumeAlonsoCuev) July 23, 2019

En caso de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, hay varios sectores del partido de Puigdemont que sí están a favor de inclinarse por una abstención aunque la estrategia sea la de marcar la distancia con lo que haga ERC en el Congreso como venganza a las críticas recibidas por el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona. En caso de acuerdo in extremis con Podemos, el candidato socialista, Pedro Sánchez, contará con la más que probable abstención de ERC y Bildu en la segunda votación y, en este escenario, lo cierto es que los votos de JxCAT serían irrelevantes.

Llamativa también la postura del presidente catalán, Quim Torra, que si la semana pasada pedía bloquear con un 'no' la investidura de Sánchez, este miércoles, en la sesión de control, instaba al grupo de los comunes, la marca de Podemos en Cataluña, a no dejar fuera de las negociaciones con el PSOE "el ejercicio de la autodetermnación". "No se puede gobernar contra Cataluña", le ha pedido Torra a la diputada de los comunes, Jéssica Albiach, a pocas horas para la segunda votación de investidura en el Congreso de los Diputados.

A ERC la música le "suena bien"

Donde sí está garantizada la abstención es en el partido del preso Oriol Junqueras siempre y cuando se cierre un acuerdo con Podemos. "Por nosotros no será", es el mensaje más repetido en las últimas horas en ERC donde ansían hacer presidente a Pedro Sánchez aunque necesitan argumentos –como lo sería el pacto con Pablo Iglesias– para poder justificarlo en Cataluña. "De momento no podemos votar algo que no existe", ha dicho el portavoz del grupo parlamentario, Gabriel Rufián, en una entrevista en RNE, donde sí que ha vuelto a insistir en que el PSOE y ERC están "condenados a entenderse".

"Un escenario en septiembre es perverso, nos complica la vida a todos", ha dicho Rufián, recordando que si la sentencia por el juicio del 1-O se adelanta, será imposible sentarse a negociar con el independentismo. "Todo lo que no hagamos ahora, nos arrepentiremos si vamos a septiembre", ha añadido. En ERC confían en que en las próximas horas pueda cerrarse un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que permita que este jueves pueda salir investido el candidato socialista. Un escenario del que ERC espera beneficiarse si en Cataluña, el presidente Quim Torra acaba convocando elecciones. El PSC será ahora para los separatistas de Junqueras, su "aspirante a socio preferente" para poder desbancar a los de Puigdemont de la Generalidad.