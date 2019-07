Podemos pidió una vicepresidencia y cinco ministerios, entre ellos los de "Justicia Fiscal" y "Bienestar Animal"

En lo que se ha interpretado como la rotura definitiva entre socialistas y podemitas, el PSOE ha filtrado un documento en el que se reflejan los ministerios que habría pedido Unidas Podemos para apoyar este jueves la investidura de Pedro Sánchez.

Siempre según este documento, los de Iglesias habrían solicitado controlar cinco ministerios y una vicepresidencia que coordinaría estas cinco carteras y que tendría el rimbombante nombre de Vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales.

Del Bienestar Animal a la Justicia Fiscal

Entre las peticiones de Unidas Podemos hay varias que resultan especialmente llamativas: el ministerio de Transición energética, medioambiente y derechos de los animales sería la nueva denominación del actual Ministerio de Transición ecológica, aunque abarcaría algunas competencias extra.

Aún más sorprendente, por no decir terrorífico, resultaría el nuevo Ministerio de Justicia fiscal y lucha contra el fraude, que agruparía competencias de la Secretaria de Estado de Hacienda y la AIREF.

Además, otros dos ministerios estarían en el ámbito económico: el de Derechos sociales y economía de los cuidados, que reuniría competencias tan aparentemente distantes como las de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, el Real Patronato de Discapacidad, algunos departamentos del Ministerio de Educación o la Secretaria General de Vivienda para derecho a la vivienda. Y el de Trabajo, autónomos y Seguridad Social, y a todas estas carteras habría que sumar, por supuesto, un Ministerio de Igualdad.

Indignación en Podemos

La filtración por parte del PSOE ha enfurecido a Podemos. Fuentes del partido morado apuntan a que "en ese documento era una propuesta para debatir y negociar" pero los socialistas, "en vez de eso, se han dedicado a distribuirlo".

"En el texto hay un listado de competencias sociales que Unidas Podemos quería que formaran parte de su acción dentro del Gobierno. Se resumen en una vicepresidencia y tres Ministerios de los actuales más dos de nueva creación. Era una propuesta inicial que enviamos para poder debatir", añaden estas fuentes moradas que piden al Gobierno que "dado que ya ha filtrado el texto de Podemos, se aplique el cuento y filtre también su propia oferta".

"Les hemos pedido respeto y no nos lo han dado", explican desde la formación de Pablo Iglesias que aseguran que "nosotros ya no podemos hacer nada. No quieren llegar a ningún acuerdo y eso se ha visto claro".