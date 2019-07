El PSOE ya está por encima del 41% del voto según el CIS, que ahora hunde a Ciudadanos

Una vez más, los socialistas arrasan en el CIS de Tezanos: según los cálculos del ente público el PSOE ya estaría en el 41,3% de los votos, mientras que en junio se quedaba en el 39,5%.

El gran perjudicado de este barómetro sería Ciudadanos, que no sólo dejaría de ser el segundo partido sino que caería hasta la cuarta plaza: los de Rivera pierden tres puntos y medio para quedarse en un 12,3%, siendo superados tanto por el PP –que se mantiene en el 13,7%– y también por Unidas Podemos, que sube cuatro décimas hasta llegar al 13,1%.

Por último, Vox se uniría a un mal resultado global del centro derecha ya que perdería medio punto: desde el 5,1% que obtuvo en junio pasa a un 4,6%.

Los datos del CIS deben leerse, no obstante con dos grandes precauciones: la primera que la encuesta se realizó del uno al once de julio, es decir, semanas antes de la sesión de investidura y de los episodios de la negociación entre PSOE y Podemos. Y la segunda, que el centro sociológico público no hace la labor de 'cocina' necesaria para que una encuesta sea fiable, sino que se limita a ofrecer la intención directa de voto, un dato que los sociólogos creen insuficiente para extraer conclusiones válidas.

Destrozado el equilibro entre derecha e izquierda

Otro de los datos más relevantes de este CIS sería el cambio brutal que reflejaría en el equilibro entre los bloques de derecha e izquierda que estaría completamente roto: si en las elecciones del 28 de abril ambos bloques estaban cerca del empate alrededor del 42%, ahora la suma de PSOE, Unidas Podemos y sus confluencias tendría casi 25 puntos de ventaja.

Así, la izquierda estaría en un 54,4% de los votos –y eso sin incluir a las fuerzas nacionalistas–, mientras que PP, Ciudadanos y Vox ya son los elegidos por menos de un tercio de los votantes y se quedan en el 30,6%. Además, el proceso se estaría disparando: en junio esta diferencia era 'sólo' de menos de 18 puntos.

La razón de esto podría estar en el sesgo de la muestra del CIS que algunos sociólogos denuncian desde hace tiempo y que el propio estudio reconoce: en la pregunta 34 se pide a los encuestados que se ubiquen del uno al diez, siendo el uno la izquierda más extrema y el diez la derecha más radical y el resultado es impactante: el 62,2% de los encuestados se ubican entre el uno y el cinco, mientras que sólo el 22 lo hacen entre el seis y el 10.