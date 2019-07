Sigue la batalla del relato: Calvo ve el acuerdo con Podemos "cegado" e Iglesias al PSOE "sin proyecto"

Socialistas y podemitas siguen combatiendo dialécticamente sobre el fracaso de la pasada sesión de investidura y sobre los pasos que pueden llevar a la formación de un nuevo gobierno. Iglesias reprocha al PSOE que no tiene un "proyecto para España", mientras que la vicepresidenta del Gobierno dice que la posibilidad de un gobierno de coalición con el partido morado está "cegada".

Pablo Iglesias, que se había mantenido en silencio desde la sesión en el Congreso del pasado jueves, hizo pública este martes una nueva edición de su programa televisivo Fort Apache, en el que afirma que el Pedro Sánchez ha demostrado que "no tiene proyecto para el país" ya que pidió la abstención a PP y Cs para que saliera adelante su investidura, mientras también trataba, en teoría, de pactar con Podemos.

"Cuando alguien dice 'yo quiero ser presidente del Gobierno con la abstención del PP y Cs y, si eso no puede ser, con Unidas Podemos', demuestra que no tiene proyecto para este país", ha afirmado Iglesias en el programa, que fue grabado un día después de la investidura fallida de Sánchez y difundido anoche.

El líder de Unidas Podemos se muestra convencido de que el PSOE no ha querido discutir con Podemos asuntos como la protección del estado de bienestar o la subida de los salarios, y cree que en última instancia ese es el debate que está detrás de las frustradas negociaciones, en las que los socialistas se negaron a ceder a la formación morada el Ministerio de Trabajo. "Lo que hay detrás del PSOE con el mercado de trabajo es que no quieren subir los salarios", "tampoco quieren garantizar las pensiones y no quieren defender el sector industrial. Hay un problema en última instancia de para qué quiere el PSOE el poder en España y creo que ellos no han tenido ese debate", añade.

"Izquierda en el PSOE no significa nada"

No es la única crítica que lanza Iglesias al PSOE, partido al que achaca tener un "problema de identidad". Según él "izquierda en el PSOE no significa nada, es un elemento cultural identitario en las campañas pero, claro, cuando una formación que no pelea el significante pero te pone permanentemente frente a políticas que tienes que hacer en esa dirección tienes un lógico problema de identidad", enfatiza en alusión a Podemos.

Pablo Iglesias lamenta que, tres meses después de las elecciones, las negociaciones reales para lograr un gobierno de coalición, que en su opinión era "lo único que podía ocurrir" en función de los resultados electorales, hayan "sido poco menos de 48 horas".

"Tengo la sensación de que quizá ahora empiece un periodo más racional en el que los tiempos políticos se utilicen para negociar y en el que salgamos de una dinámica del no hacer nada que ya ocurrirá algo", estrategia que califica como "completamente suicida".

Calvo busca en "partidos muy lejos de Podemos"

Por su parte, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que la posibilidad de concretar un gobierno de coalición con Unidas Podemos "está cegada" y que el PSOE para tener "estabilidad" parlamentaria deberá hablar "con partidos que están muy lejos" de la formación morada.

En declaraciones a Radio Nacional que recoge EFE, Calvo ha señalado que la vía para formar gobierno "tendrá que transitar por apoyos y acuerdos de programas" y que sin haber una coalición hay "otras posibilidades" con fórmulas "muy ensayadas".

Preguntada sobre si se volverá a intentar una negociación con Unidas Podemos para un Ejecutivo de coalición, ha respondido que "esa posibilidad está cegada" porque la propuesta que hizo el PSOE "era bastante viable y buena" y se encontraron con un "no". "Estamos abiertos a negociar un programa", ha recalcado Calvo y ha considerado que "la fórmula de apoyar al gobierno con objetivos concretos es una buena fórmula".

Además, ha insistido en que, con los 42 escaños de Unidas Podemos, "tampoco" está "garantizada la estabilidad" parlamentaria y el PSOE tendrá "que hablar con partidos que están muy lejos" de la formación morada.