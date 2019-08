Acuerdo en Madrid: Isabel Díaz Ayuso será investida presidenta con apoyo de Cs y Vox

La comunidad de Madrid tendrá un Gobierno de centroderecha de PP y Cs, apoyado desde fuera por Vox, que pasará a la oposición. Después de que los de Santiago Abascal hayan presentado una propuesta "definitiva" a las otras dos formaciones, el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que hay pacto.

"Las medidas incluidas en ese documento no son incompatibles con el acuerdo de Gobierno firmado con el PP", ha dicho ante la prensa comprometiéndose de manera pública a asumir el texto presentado por Vox. Además, ha anunciado que reiterará este compromiso durante el Pleno de investidura para que el que todavía no hay fecha. "Ya se lo he trasladado a PP y Vox", ha asegurado Aguado.

Consejería de Familia, inmigración ilegal, cheque escolar...

Al ser preguntado por cómo se concretarán las propuestas de Vox y si habrá, por ejemplo, una Consejería de Familia, el portavoz de Cs se ha limitado a repetir en varias ocasiones que se trata de medidas que "no son incompatibles" con las 155 incluidas en el pacto firmado con el PP. "No hay mejor garantía de los derechos y libertades de las personas que la Constitución española", ha dicho al ser preguntado por las iniciativas referidas a la inmigración ilegal.

"Por fin hemos desatascado una situación que llevaba enquistada demasiado tiempo", ha dicho presumiendo de que "frente al bloqueo de Sánchez y los populistas, en Madrid habrá Gobierno". Aguado se ha felicitado por el hecho de que Cs vaya a formar parte de un Ejecutivo en Madrid y ha "pedido perdón" a los madrileños por la "espera" en alcanzar este acuerdo. Además ha agradecido a Díaz Ayuso y a Monasterio su "voluntad y predisposición" para desencallar la situación en la comunidad.

La investidura

Una vez alcanzado el acuerdo, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, iniciará una ronda de contactos con todos los grupos para constatar que Isabel Díaz Ayuso tiene los apoyos suficientes para ser elegida presidenta de la comunidad de Madrid. Será la tercera después de que las dos últimas derivaran en la convocatoria de un Pleno de investidura sin candidato.

Una vez concluida la ronda de consultas, Trinidad pondrá fecha para el Pleno de investidura, que podría celebrarse la próxima semana, antes de iniciar las vacaciones de agosto. La fecha límite para alcanzar un acuerdo era el 10 de septiembre.