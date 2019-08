Pedro Sánchez, tras reunirse con el Rey: "La desconfianza con Podemos ahora es recíproca"

Tras llegar 50 minutos tarde a su cita con Felipe VI, Pedro Sánchez ha comparecido sonriente frente a los periodistas en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca, a los que ha atendido en una breve rueda de prensa.

El presidente del Gobierno en funciones ha dicho que la reunión con el Rey "ha sido cordial" y que en ella han "tratado los últimos asuntos de los Consejos de Ministros y la actualidad económica", así como la situación de "bloqueo político" tras las elecciones del 28A.

Sánchez se ha mostrado de acuerdo con las palabras del Rey sobre la demanda social de no repetir las elecciones, algo que "comparten" tanto él como el PSOE, pero ha advertido a Iglesias que "de tanto oír a responsables de Podemos decir que no se fían del PSOE ahora me pasa lo mismo, la desconfianza es recíproca".

Según ha dicho, su partido "no tira la toalla" y está haciendo "todo lo posible" para superar esta situación de bloqueo. Los votantes, en opinión de Sánchez, dijeron el 28 de abril que querían un gobierno "progresista" que no dependa de los nacionalistas, por lo que el PSOE ha empezado "de cero" las negociaciones y a eso responden las reuniones que está celebrando estos días con diversos colectivos, la última de las cuales habría provocado el retraso en su cita con el monarca. "En todas las reuniones, lo que me he encontrado es la petición de la constitución de un gobierno con urgencia", ha asegurado.

Dicha "urgencia" le ha servido para redoblar durante su comparecencia la presión sobre Podemos, a quien ha culpado de la investidura fallida por su "rechazo" a la coalición en los términos planteados por los socialistas.

El presidente en funciones ha vuelto a cerrar la puerta a la coalición tras el fracaso del pacto: "Hay que buscar otra fórmula". Y ha vuelto a reclamar a PP y Ciudadanos la abstención volviendo a citar las palabras del Rey. Preguntado por la prensa, Sánchez ha dicho que el PSOE "nunca ha eludido su responsabilidad" aunque ha evitado contestar a una pregunta sobre su "no es no" a Rajoy. "Yo al PP le pido que asuma su responsabilidad sabiendo que no hay alternativa posible", ha zanjado en alusión a la propuesta de los populares de proponer otro candidato.

De aquí al 23 de septiembre, fecha límite para un nuevo pleno, sólo hablará con Iglesias, Casado y Rivera. Y ha lanzado un aviso: "Aquellos que dicen que no van a facilitar" la investidura "están abocando a una repetición electoral el 10 de noviembre".