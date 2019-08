Pedro Sánchez no espera tener reuniones para intentar una nueva investidura en las próximas semanas, primero se va a tomar unos días de descanso y después él y su equipo van a "sistematizar los trabajos con la sociedad civil" en un "proyecto" que no expondrá a los demás partidos hasta "finales de agosto, principios de septiembre".

Así lo ha afirmado este viernes a la salida de una reunión con "el sector de la cultura", tras la que ha comparecido frente a los periodistas y les ha explicado este calendario en el que no prevé ningún tipo de reunión con los partidos a corto plazo.

El presidente en funciones ha asegurado que abrirá una ronda de contactos con varias fuerzas políticas en la que espera hablar con prácticamente todos los partidos, entre ellos "con los nacionalistas catalanes y también por supuesto con Unidas Podemos". A unos y otros les expondrá "un programa abierto para negociar en base a contenidos y propuestas" para poder investir "un gobierno progresista".

El único que no participará de esas reuniones será Ciudadanos, de los que Sánchez ha comentado con evidente disgusto que no habrá encuentro "porque no quería Rivera volver a reunirse conmigo", ha dicho, criticando que "es la forma de entender la democracia del señor Rivera" y advirtiendo al partido naranja de que había recibido el mensaje: "Oído cocina", ha dicho.

El presidente ha insistido en que en las reuniones quiere también enfrentar a los restantes grupos políticos con su supuesta responsabilidad en la falta de gobierno: "Es importante trasladarles su obligación", ha dicho el socialista, "porque no hay otra alternativa" a un gobierno que encabece él mismo.