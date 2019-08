Ortega Smith, ante unas posibles elecciones: "Si bajamos, mejor; si subimos, fenomenal"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho en Es la mañana de Federico de esRadio, a propósito de la admisión a trámite, por parte del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, de la denuncia presentada por su formación contra los dos alcaldes de EH Bildu de las localidades de Hernani y Oñati por los homenajes a dos etarras los días 27 y 28 de julio, que "si nos basamos en los antecedentes", "hace desconfiar de la justicia". Aun así, "una cosa es lo que hagan los jueces y fiscales, allá ellos y su responsabilidad, y otra es la nuestra. La nuestra es querellarnos cuando se humilla a las víctimas, cuando se enaltece a los terroristas".

Ortega Smith ha señalado que, "en este momento, estamos satisfechos de que haya sido admitido a trámite", y ha lamentado que "hay una cierta lotería: dependiendo de qué magistrado te toque de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo prosperará o no la querella".

En cuanto a la reestructuración que el partido ha llevado a cabo para poner fin a su "etapa amateur", el secretario general de Vox ha apuntado que "hemos tenido un crecimiento muy rápido" que "nos obliga a profesionalizarnos en el buen sentido de la palabra, en buscar a personas con capacidades, tiempo y dedicación exclusiva". Resumiendo, habrá tres áreas: una de coordinación municipal, una de coordinación interparlamentaria y otra territorial, "que se va a dedicar a que el partido crezca". Además, tendrán una nueva sede nacional ubicada "en la zona de Chamartín": "Es una sede que hemos hecho dentro de nuestra política de austeridad tremenda".

Sobre las encuestas –que, en general, auguran peores cifras para Vox en caso de celebrarse nuevas elecciones–, Ortega Smith ha dicho que "son una especie de verdad que se puede convertir en la peor de las mentiras", añadiendo que "no tienen como objetivo reflejar la intención social sobre una determinada materia, en este caso, la intención de voto, y lo que buscan es orientar el voto".

"Vox es un partido –ha apuntado Ortega– que no ha venido a luchar para las próximas elecciones. Da igual si son estas, dentro de un año o dentro de cinco. Estamos luchando por un proyecto a largo plazo. Si bajamos, mejor; si subimos, fenomenal. (…) Que nadie se preocupe, da igual".

Investidura de Díaz Ayuso

En cuanto a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, el también líder de Vox en el Ayuntamiento de la capital ha dicho que el de su partido "es un apoyo de investidura sobre unas líneas básicas, pero luego, en el día a día, tienen que demostrar que cumplen con lo pactado y que no tienen miedo a enfrentarse a las políticas de la izquierda".

Ortega Smith ha avisado de que su formación no viene "a firmar cheques en blanco" porque, "a diferencia de otros partidos, respetamos a nuestros votantes". El secretario general de Vox ha resumido cuáles son sus tres líneas rojas: la primera, "que no entre la izquierda. Y en eso, Vox ha sido determinante"; la segunda, "que se cumplan esos mínimos que han sido exigidos", y la tercera, "y fundamental: no vamos a aceptar que se hagan políticas de la izquierda por gobiernos que se dicen de derechas".

En cuanto a los 9,1 millones que Vox, tal y como informa El Mundo, recibirá en subvenciones, Ortega Smith ha dicho: "No conozco la cifra. Si es así, perfecto. No le digo nada". "Lo que no va a hacer nuestro partido es seguir compitiendo con una serie de partidos que cuenta con recursos infinitos y rechazar unas subvenciones públicas que son legales", ha añadido.

Finalmente, ha defendido a Espinosa de los Monteros y a Monasterio, quienes, a su juicio, han recibido "injustas críticas de algunos medios, incluyendo el suyo, que no se ajustan a la realidad".