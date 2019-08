Escohotado descoloca a 'La Sexta Noche': "No existe la extrema derecha, es un invento de la extrema izquierda"

El pasado mes de julio el presentador de La Sexta Noche entrevistó al filósofo Antonio Escohotado, aunque dicha entrevista no se ha emitido hasta casi un mes después, el pasado fin de semana.

En uno de los momentos de la conversación López pregunta a Escohotado sobre la terrible llegada de "un nuevo tipo de política, la extrema derecha". A partir de ahí la explicación del filósofo no puede ser más contundente, pasa disgusto y sorpresa del presentador.

"No existe la extrema derecha, es un invento de la extrema izquierda, que necesita un reflejo especular", asegura Escohotado, "y donde hay algo se lo inventa". A partir de ahí la reflexión va creciendo y apabullando al periodista de La Sexta: "Ellos (la extrema izquierda) necesitan siempre algún adverbio, que es el que da contenido, aunque en realidad sólo pueden dar contenido los verbos y los nombres".

Luego el escritor y colaborador de Libertad Digital entra en detalles más concretos: "¿Quieres decir que hay algún parecido entre Ciudadanos y el fascismo italiano?", se pregunta de forma genérica, "tú estás en la higuera, mientes, o no sabes nada del fascismo italiano o no quieres mirar lo que hace Ciudadanos", se responde.

Aún es más concreto por lo que respecta al secretario general de Vox: "Mucho peor es lo de Santiago Abascal y Hitler, Abascal puede ser un señor conservador, menos hipócrita que los conservadores del PP a mi juicio, pero desde luego no tiene ningún parentesco con Hitler, pero tal y como lo presentan sería Hitler", dice. Escohotado asegura que "no tiene nada que ver", pero que "han metido esto en la conversación" y "les ha ganado las elecciones, así como suena".

En ese momento se produce uno de los momentos más divertidos de la entrevista, ya que Iñaki López no puede resistirse a insistir: "Sí, pero sí es cierto que hay un regreso de discursos ultranacionalistas…". El filósofo corta el arranque radicalmente: "No lo creo, si miramos atrás vemos que el último discurso ultranacionalista fue el de Blas Piñar. Ellos -dice de nuevo en referencia a la izquierda radical- no quieren admitir que es un fenómeno ultraminoritario que nunca ha conseguido representación parlamentaria, porque si no se quedan solitos en la extrema izquierda preguntándose dónde está la extrema derecha".