"El pasado jueves mi familia y yo fuimos expresamente a Waterloo con la ilusión de saludar al 'president'. Nos juntamos tres familias pero el 'president' no quiso salir. @KRLS, no olvide que el pueblo es el único que no le fallará... de momento. #LlibertatPresosPoliticsiexiliats".

Este es el trino de una usuaria de Twitter, Mónica Sánchez Mas, que se queja de que Puigdemont no salió al balcón o siquiera a la ventana a saludar. En el mensaje, difundido por el digital e-notícies, se adjunta una fotografía de tres mujeres frente a la mansión que ocupa el expresidente de la Generalidad.

La queja ha desatado un aluvión de comentarios irónicos tanto de usuarios independentistas como no independentistas. Los primeros apuntan que Puigdemont no es Copito de Nieve ni una atracción de feria o turística. También sugieren a Mónica Sánchez MAs que pida cita previa, que solicite el libro de reclamaciones o que vaya en horario de visitas.

En cuanto a los tuiteros no independentistas, algunos atribuyen el plante a que las "peregrinas" no se presentaron con dinero. Un usuario recuerda las comidas con Puigdemont a 250 euros el cubierto y otro apunta a que estaría vendiendo tazas de Narnia en Youtube.

No obstante, hay gente en Twitter que asegura haber conseguido un saludo de Puigdemont en Waterloo tras haberlo solicitado por mail. También es conocido el caso de Rai López, un independentista que fue andando desde Cataluña hasta Waterloo y fue recibido y agasajado por el fugado en lo que los separatistas llaman "Casa de la República".