De nada ha servido el movimiento que el martes hizo Unidas Podemos para tratar de desbloquear la situación. El documento de 119 páginas en el que ofrecían un acuerdo programático y cuatro posibilidades distintas para formar parte del gobierno ha caído en saco roto y tras el rechazo de los socialistas la formación morada pide al PSOE una nueva oportunidad.

Es lo que ha hecho este miércoles el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique. En una entrevista en Onda Cero, ha instado a rectificar al Partido Socialista y les ha pedido que tengan en cuenta el documento que según ha confirmado enviaron tanto a Pedro Sánchez como a Carmen Calvo a través de la aplicación de mensajería Whatsapp.

"Para que sea razonable y para facilitar que pueda haber un acuerdo está basada en el punto en le que lo habíamos dejado en julio", ha explicado Echenique en otra entrevista en Telecinco. "En 48 horas no se puede negociar un gobierno de España y por eso hemos hecho esta propuesta con mas tiempo para que pueda haber más posibilidades al final", ha señalado.

Sin embargo, los socialistas no están por la labor e insisten en la idea de que un gobierno de coalición como el que pide Unidas Podemos es, a día de hoy, inviable. Así lo ha dejado patente la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que en la Cadena Ser, ha reprochado a los de Iglesias que ahora quieran negociar a partir de una propuesta que ellos mismos rechazaron en julio y que llevó a la investidura fallida de Pedro Sánchez.

"Este tiempo no ha pasado en balde", ha advertido la vicepresidenta aduciendo que si en agosto no se ha negociado nada es porque Iglesias dijo no a Pedro Sánchez en julio. Además se ha quejado Calvo de que "un grupo mucho menor" que el PSOE "intente imponer" una fórmula de "cogobierno" o de "dos gobiernos en uno".

¿Elecciones en noviembre?

Así las cosas, ambas formaciones se han acusado mutuamente de alentar la idea de la repetición electoral. Según Carmen Calvo es Podemos quien está intentando lanzar el órdago de "coalición o elecciones" y ha dejado claro que lo único que ofrecerán los socialistas a la formación morada es negociar un programa de gobierno.

Por su parte, Pablo Echenique ha considerado que sería "irresponsable y carente de sentido" ir a una repetición electoral porque los socialistas no quieren negociar algo que sí era viable en julio. Según el dirigente de Podemos si se repitiesen las elecciones solo habría dos posibilidades: que el PSOE vuelva a necesitar a Podemos porque "no va a tener mayoría absoluta" o que se de la vuelta a la situación y haya posibilidad de una mayoría de derechas.

Por esta razón, Echenique ha pedido a los socialistas "dejar atrás el tiempo de los reproches y ponerse a trabajar". Si no llegan a un acuerdo, el 23 de septiembre tendrían que convocarse los nuevos comicios que se celebrarían el 10 de noviembre.