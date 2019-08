JxCat ofrece la abstención a Sánchez a cambio de un "espacio estable de diálogo bilateral"

Los dirigentes separatistas están sumidos en el desconcierto más absoluto. Lo que hoy es blanco mañana es negro y viceversa. El juego consiste en decir una cosa y la contraria, a poder ser en la misma frase. Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana y diputado de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso se está revelando como el portavoz idóneo de ese estilo, que es el único nexo de unión entre los posconvergentes y ERC.

En una entrevista para Europa Press en la cárcel autonómica de Lledoners, el preso golpista se erige en líder de la corriente alternativa a la de Junqueras, aunque modula la postura del grupo encabezado por el trío compuesto por él mismo, el fugado Carles Puigdemont y su sustituto en la Generalidad Quim Torra. JxCat anuncia ahora que tal vez podría abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, en la línea de lo que hizo ERC en el primer intento del presidente en funciones.

Se trataría de una abstención con condiciones, como "recuperar un espacio estable de diálogo bilateral con el gobierno de Cataluña para abordar la solución al conflicto político". Según Sànchez, la cosa es "bien simple: volver al espíritu del 20 de diciembre de 2018 en el Palau de Pedralbes. Ni más ni menos. Fíjese si es fácil", ha añadido tras serle requerida una ampliación explicativa de su nueva propuesta.

Diálogo y confrontación

Según Sànchez, el diálogo no tiene fecha de caducidad y es perfectamente compatible con la confrontación por la que abogan Torra y Puigdemont. "Si hace falta incrementaremos el conflicto para ganar el diálogo que ahora se niega y después ganar la solución al conflicto, la autodeterminación. Ojalá lleguemos al diálogo antes de que el conflicto se cronifique". Un conflicto que en opinión de Sànchez se llevaría a cabo "desde la no violencia".

Bronca con ERC

El cambio de postura de JxCat no es incompatible con la bronca que mantienen los presos golpistas, fracturados como el separatismo en dos sectores, los "posibilistas" o "pragmáticos" de ERC y los "maximalistas" de JxCat. Así, Sànchez aboga por la abstención pero asegura no entender cómo es que ERC se abstuvo en la primera sesión. No obstante, añade que no se trata de algo relevante, que "son los votantes de ERC quienes tienen que entender y tienen que valorar si el papel de ERC en una investidura fallida era el de aparentar más responsabilidad por la gobernabilidad de España que la que mostraron Sánchez y Casado".

Sànchez contra Sánchez

La posibilidad de una abstención no obsta para que Sànchez cargue contra Sánchez, a quien acusa de "comportarse como el eterno adolescente que dice querer una cosa y hacer la contraria para obtenerla". "Que proponga primero y que escuche después. Y sobre todo que se abra al diálogo y a la negociación. Si lo hace, JxCat estará para resolver el conflicto político que nos tiene atrapados a todos", ha añadido. Además, se ha mostrado contrario a la celebración de unas nuevas elecciones "porque sólo le interesan al PP, que es el único que tiene algo que ganar". También ha alertado de la posibilidad de un tripartito de derecha: "Con el PP, Cs y Vox haciendo piña para gobernar España se incrementará el conflicto político con Cataluña".