Colau culpa a los medios, a la derecha, a la fiscalía y a la Generalidad de la inseguridad en Barcelona

Tras haber permanecido desaparecida durante todo el verano, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha regresado a la ciudad y grabado un vídeo en su cuenta de Facebook donde reconoce la crisis en materia de seguridad ciudadana en la capital de Cataluña, pero niega cualquier responsabilidad y reparte las culpas entre los medios de comunicación, la fiscal de Barcelona, la derecha y el consejero de Interior de la Generalidad.

Alérgica al escrutinio de los medios, la alcaldesa utiliza la redes sociales para dirigirse directamente a los ciudadanos de Barcelona. Según su versión de los acontecimientos de este verano en Barcelona, es cierto que hay un aumento de los hurtos y los robos con violencia, pero el gobierno municipal no tiene nada que ver ni que hacer en ese incremento. Es más, dice Colau que lleva más de dos años alertando de que "efectivamente aumentan un determinado tipo de delitos y muy específicamente los hurtos y los robos con violencia".

Está trabajando en ello, afirma también, pero el problema no es ese, según su particular visión, sino que "hay quien quiere presentar los problemas de seguridad de Barcelona como el caos, como si Barcelona fuera la ciudad más insegura del mundo y eso no es así".

Acto seguido, la alcaldesa se queja de que algunos medios "explicaran a lo grande" que hay empresas de mensajería que no reparten en determinadas zonas de Barcelona; de que el PP y Ciudadanos hayan llevado a Congreso esas noticias, que partieron del digital Crónica Global y que Colau califica de "bulos"; de la difusión de vídeos de robos en Barcelona y no en otros ciudades. También reprocha al consejero de Interior de la Generalidad, Miquel Buch, que presuma de tener las competencias de seguridad, salvo en el caso de Barcelona, así como de no haber asistido a una reunión de la junta local de seguridad, reproche que hace extensivo a la fiscalía de Barcelona. Suerte, añade la alcaldesa, que el gobierno de la Generalidad "ya se ha dado cuenta de que su estrategia era miope" y que ya no hará falta que venga la Policía Nacional. E insiste en que "la derecha catalana y la derecha española llevan meses generando una imagen falsa de la ciudad.

Para Colau, el problema grave son los supuestos ataques que sufre el gobierno municipal, unos ataques que según ella son los mismos que reciben los "gobiernos del cambio en América Latina dispuestos a enfrentarse con los poderes financieros y los poderes especulativos", unos lobbies que, según Colau, "hasta ahora hacían lo que les daba la gana en nuestra ciudad".