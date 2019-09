Vox ha dado a conocer que no asistirá al recibimiento previsto este martes en el Congreso de los Diputados de una Delegación de Irán después de conocer que el protocolo con las mujeres impide a las diputadas españolas acercarse a saludar a los representantes de este país. La formación de Santiago Abascal había confirmado su participación pero después de conocer los requisitos para la reunión han decidido cancelar su asistencia.

Según informa el partido, consideran "inadmisible" que se conceda un trato diferente a las mujeres "relegándolas a un papel secundario" y denuncian que la Cámara, que representa a todos los españoles, "acepte esta exigencia de la delegación iraní". Aseguran que la Embajada de Irán pidió que las mujeres "no estrechen la mano de los representantes" de su país y se limiten a "mirarles, pero de lejos".

En una entrevista en Es la Tarde de Dieter de esRadio, la secretaria general de Vox, Macarena Olona, ha asegurado que "no daban crédito" a esta norma protocolaria que, según ha explicado, la Embajada de Irán trasladó al Congreso, que después informó a los partidos. "Nadie ha sido capaz de decir, miren, cuando políticos occidentales vayan a Irán no se preocupen que somos educados, sobre todo si somos españoles, cumpliremos las normas de protocolo que procedan pero si ustedes vienen aquí, a nuestro país, se cumplen nuestras normas y punto", ha dicho en tono muy crítico la diputada.

Ciudadanos sí acude

Ciudadanos, por su parte, sí acepta el protocolo del régimen de Teherán, al que se someterá su diputada María Luisa Alonso, vicepresidenta de la Comisión de Exteriores, informa Mariano Alonso. Así lo anunciaba la portavoz adjunta del grupo naranja, Melisa Rodríguez, después de presentar ambas una iniciativa en el registro de la Cámara Baja en defensa de las activistas pro Derechos Humanos en aquel país.

En otra una entrevista en Es la Tarde de Dieter, Rodríguez enfatizaba que se trata de una "representación institucional" que "preguntará" por la situación de la mujer en Irán, pero que ella no acude por no estar de acuerdo con las indicaciones protocolarias. "No compartimos sus políticas, pero por cortesía parlamentaria estará una representante institucional de Ciudadanos", decía pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez, "que se dice feminista", que "condene públicamente el encarcelamiento de las mujeres que no quieren ponerse el velo".

Sin saludo protocolario

Fuentes parlamentarias aseguran a Libertad Digital que el Congreso dio a conocer estas instrucciones vía telefónica, a pocas horas de que se celebrara el encuentro y después de confirmar la asistencia de los grupos, negándose a trasladarlas por escrito. Un extremo que confirman desde el PP, donde aseguran que no tienen noticias, ni verbalmente ni por escrito, de ese protocolo, informa Miríam Muro.

Después de que el partido diera a conocer su decisión, la Comisión de Exteriores informaba de que finalmente "la visita del Director General para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mahmoud Barimani, comenzará directamente sin saludo protocolario previo".

La exigencia sobre el saludo no afecta directamente al partido puesto que todos los integrantes de Vox en la Comisión de Exteriores son diputados, no hay ninguna diputada. Se trata del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, del General Agustín Rosety y del diputado Víctor Sánchez del Real. A pesar de ello, el partido decidió cancelar su participación a modo de protesta por el trato dado a las mujeres.

La formación ha tenido que hacer frente a las constantes acusaciones de machismo por parte del PSOE y Podemos por denunciar la Ley de Violencia de Género y criticar duramente la "ideología de Género". La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, llegó a calificarles de "misóginos" y les acusó de ser "cómplices de los asesinatos machistas".