En su primera entrevista del curso político, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha repasado en Es la Tarde de Dieter, de esRadio, los principales asuntos de la actualidad y ha tomado posiciones de cara al otoño que se avecina, con la vista puesta en una posible convocatoria electoral. Una cita que ha valorado como una "segunda oportunidad para evitar que gobierne el Frente Popular". "Es lo mejor que le podría ocurrir a España", ha defendido.

Abascal ha abierto la puerta a la posibilidad de que el PSOE se acabe poniendo de acuerdo con el PP o Cs para evitar que se repitan las elecciones. "No tienen dificultades en pactar en otros lugares y autonomías", ha asegurando afirmando que "existe la posibilidad de que se pongan de acuerdo para evitar un gobierno socialista apoyado por los comunistas y el separatismo".

"España Suma busca matar a Vox"

En caso de que finalmente haya elecciones el 10N, Abascal ha insistido en su rechazo a la posibilidad de unir sus siglas con las del PP y Cs para concurrir bajo la marca España Suma. "Lo primero que tiene que hacer el PP es ponerse de acuerdo entre ellos", se ha quejado ante las críticas a Vox de algunos de sus barones, como Alberto Núñez Feijoo, o de su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que "descartan a Vox en esa operación".

"Eso no va a cuajar y no va a cuajar porque se trata de una operación de propaganda concebida para anular a Vox, matarle casi antes de que nazca y silenciar nuestro mensaje", ha dicho Abascal asegurando que "ese no es su sitio". "Somos muy diferentes a ellos", ha rematado. En cualquier caso ha dejado la decisión final en manos del Comité Ejecutivo de su partido que se reunirá en los próximos días.

"PSOE y Podemos están más preocupados por las gallinas"

Abascal ha presumido también del reciente logro de su partido al impedir la humillación de las diputadas españoles por parte de una delegación iraní en el Congreso: "Quizá las compañeras del señor Ábalos y el señor Rufián estaban más preocupadas por lo que hacen los gallos o las gallinas", ha dicho en tono irónico ante su reacción al gesto de Vox.

En esta línea, ha defendido la postura de su partido contraria la Ley de Violencia de Género. "La ideología de género es una herramienta del marxismo cultural que busca dar a la izquierda nuevos elementos de lucha porque los obreros votan fundamentalmente a las derechas en toda Europa", ha argumentado señalando a la izquierda por "haber optado por el animalismo exacerbado, el feminismo supremacista y la lucha de sexos".