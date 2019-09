Colau dice que "Barcelona es de las ciudades más seguras" y que su prioridad es "que salgan los presos"

La alcaldesa de Barcelona sigue restando importancia a los alarmantes datos de inseguridad que deja este verano, especialmente sangriento, en la ciudad condal. El pasado miércoles, una joven de 26 años fallecía víctima de un robo violento en el interior de una discoteca del Puerto Olímpico y con ella ya son quince el número total de asesinados en la ciudad condal, en lo que va de año. En concreto, el número de robos con violencia se ha disparado un 30%, solo este verano, según datos de los propios Mossos d’Esquadra.

Ante esta realidad, Ada Colau sigue insistiendo en que "no hay que alarmar con esta situación porque no existe una crisis de seguridad. La situación no está descontrolada y es muy importante recordar que estamos entre las ciudades más seguras del mundo", ha dicho este viernes en una entrevista en Cataluña Radio donde Colau únicamente ha hablado de "problemas concretos que tenemos que tratar de solucionar". Hasta la presentadora de El Matí, Mónica Terribas, se ha visto obligada a interrumpir a la alcaldesa para expresar que ella "sí tiene la percepción de inseguridad" cuando va por la calle y que ante esa evidencia, Colau "ya puede decir misa en gregoriano".

La dirigente de Barcelona en Común ha vuelto a insistir en que es un "problema concreto" y que las cifras de delincuencia callejera se han disparado "porque hace más de un año cambió el tratamiento judicial de los hurtos". Según Colau, lo que ocurre en Barcelona "sucede en toda España" y que aunque no se van a resignar a que sigan existiendo estos casos de violencia, advierte la alcaldesa de Barcelona que "nunca vamos a estar seguros al 100%". En este punto, Colau ha pedido colaboración a todas las administraciones, en concreto al consejero de interior de la Generalidad, Miquel Buch, del que dice que "ha sido muy difícil trabajar con él".

Colau sigue repartiendo culpas ante la crisis más importante de seguridad en Cataluña a la que resta importancia mientras sí que ha querido destacar cuál es su verdadera "prioridad" como alcaldesa. "Mi principal preocupación es ver qué podemos hacer para que los presos salgan de la cárcel, mi prioridad institucional es que salgan, como sea, pero que salgan" y que ella, desde la institución que dirige, está dispuesta a hablar de "indultos, de reformar el código penal y de ver cuál es la vía más rápida" para que puedan ser liberados. Es más, Colau no ha tenido reparo en confesar que este verano, mientras ha estado ausente para ejercer su cargo y solucionar los problemas en la calle, se ha dedicado a visitar a los presos golpistas en Lledoners. "No me olvido de ellos", ha dicho.

"Esto sí que es un objetivo de país", ha añadido la alcaldesa de Barcelona al ser preguntada sobre la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que conoceremos en los próximos días. Colau dice que respeta el derecho a la protesta y manifestación permanente, como piden las entidades y la plataforma "Tsunami Democrático" pero para ella, lo verdaderamente necesario es que "aquellos que tengan responsabilidad de gobierno que no mareen la perdiz con propuestas simbólicas y de gesticulación". La alcaldesa de Barcelona considera que lo urgente es "abrir un debate sereno pero, para ello, antes los presos deberían estar en la calle", porque para ella, esto sí -y no la inseguridad callejera- es una cuestión humanitaria.