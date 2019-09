Vox no descarta "hablar" de España Suma en circunscripciones pequeñas

Ante la evidente falta de acuerdo entre PSOE y Podemos y el previsible escenario de una repetición electoral en el mes de noviembre, los partidos toman posiciones y se preparan para la campaña electoral. En este sentido, la propuesta del PP para concurrir con la marca España Suma a esa cita, uniendo sus siglas a las de Cs y Vox, sigue marcando el paso en los partidos de centro derecha.

Después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, descartara por completo en esRadio esta alianza asegurando que se trata de una "campaña de propaganda que busca matar a Vox", el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha abierto por primera vez la puerta a "hablar" de este asunto.

Durante una entrevista en TVE ha asegurado que "puntualmente, en alguna provincia que reparte menos escaños, o en algún sitio más, se podría hablar si la cosa fuera justa, razonable y sensata" a lo que ha añadido que "en general, y en las provincias de más diputados, se ha demostrado que es mejor que Vox acuda por su lado porque tiene un perfil y un votante que no coincide con PP y Cs".

Fuentes del partido aseguran en cualquier caso que "no creen que esa unión sea en realidad para desterrar a la izquierda, sino una maniobra de propaganda que no lleva a ningún lado" e insisten en decir que "el PP primero tendría que ponerse de acuerdo entre ellos y después llegar a un acuerdo con Cs", tal y como dijo ayer Abascal. Desde la formación consideran que hay "nulas" posibilidades de éxito.

Rechazo al pacto contra la "violencia machista"

Preguntado por el rechazo de Vox al pacto promovido por el resto de partidos en el Ayuntamiento de Madrid contra la "violencia machista", el portavoz parlamentario ha dicho que su partido "se desmarca de esa nomenclatura puesta por la izquierda". "Esta ideología es contraria a los derechos de los españoles porque crea españoles de primera y segunda" ha defendido pidiendo acabar con todo tipo de violencia.

Espinosa de los Monteros ha criticado los "recursos puestos al servicio de esta ideología" que, en su opinión, no ha servido para acabar con los crímenes y ha valorado que "no se trata de ir contra los hombres" por el hecho de que la mayoría de asesinatos sean de hombres contra mujeres. "También los niños mueren más a manos de mujeres y no hablamos de violencia feminista", ha dicho defendiendo su propuesta de imponer a este tipo de asesinos cadena perpetua.

La investigación sobre Avalmadrid

En plena polémica por investigación sobre Avalmadrid, a la que se ha sumado Cs, socio de gobierno del PP en la comunidad de Madrid, Espinosa de los Monteros ha defendido el apoyo de su partido a esta Comisión. "Que la Asamblea investigue si hay algo digno de ser reprobado, lo que no vamos a participar es en una cacería personal contra la señora Ayuso o contra su familia", ha asegurado rechazando el cierre de la entidad, como piden otros partidos.

Este asunto ha provocado fricciones entre los dos partidos de gobierno y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, con su vicepresidente, Ignacio Aguado, apenas unas semanas después de que se produjera la investidura.