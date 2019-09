Vox desafía a las encuestas reeditando Vistalegre con el lema "Plus Ultra"

El próximo 6 de octubre Vox celebrará el primer aniversario del acto de Vistalegre que dio origen a sus buenos resultados en Andalucía, a los que siguieron los de las elecciones generales del 28-A. El partido consiguió reunir el pasado mes de octubre a 10,000 personas en un mismo recinto contra todo pronóstico ya que, hasta ese momento, los medios apenas habían dirigido el foco hacia la formación.

El acto avanzó su entrada en las instituciones por la puerta grande, vapuleando todos los sondeos que les daban entre 2 y 6 escaños frente a los 12 que finalmente consiguieron en uno de los principales feudos socialistas, gobernado entonces por Susana Díaz. Un éxito que repitieron apenas cuatro meses después al sumar 2,7 millones de votos que les dieron 24 diputados en el Congreso de los Diputados.

Para celebrar el primer aniversario de ese acto, el partido ha vuelto a convocar a sus simpatizantes bajo el lema "Plus Ultra", utilizado en la España Imperial de Carlos I y presente en el escudo de la bandera española. La utilización del término "ultra" es también con el que suelen definir a Vox sus adversarios políticos al llamarle "ultraderecha".

Toda una declaración de intenciones que recupera el tono desafiante y políticamente incorrecto que caracterizó al partido durante la campaña de las pasadas elecciones generales. Reunir de nuevo a 10,000 personas supone todo un reto para la formación ante un electorado de centro derecha más desmotivado, como se evidenció en los actos de la campaña electoral del 26-M, y como recogen las encuestas que prevén una caída de Vox de en torno al 20%.

En un mensaje dirigido a sus simpatizantes, el presidente del partido, Santiago Abascal, desafía todos los pronósticos recordando que ya "minusvaloraron la capacidad de resistencia de los españoles de a pie" y "se rieron, intentando luego silenciarles, manipularles y demonizarles". "Esto era sólo el principio, queda mucho por hacer", continua diciendo para animar a participar en el acto del próximo 6 de octubre.

PRÓXIMO 6 de octubre. VISTALEGRE "Plus Ultra". A partir del 10 de septiembre a las 9 horas entradas disponibles en https://t.co/oL1bEfrk7H href="https://t.co/0EO8abrUEg">https://t.co/0EO8abrUEg pic.twitter.com/DMSJjmd2Zw — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) September 6, 2019

La campaña electoral

Fuentes del partido avanzan que, en caso de ir a nuevas elecciones, la campaña comenzará de nuevo en Covadonga, como ya hicieron durante pasadas las elecciones generales y en las de 2015, convirtiendo así en tradición este escenario en el que evocarán La Reconquista. El partido recuperará así la simbología española que tanto exhibió durante la campaña del 28-A y que tuvo menos presencia en las autonómicas y municipales del 26-M.

A la espera de comprobar si finalmente se repiten las elecciones, el partido no confirma que Plus Ultra vaya a ser su lema de campaña. Los principales dirigentes de Vox insisten, de hecho, en que finalmente no habrá repetición electoral porque PSOE y Podemos se pondrán de acuerdo aunque sea en el último momento.

En cualquier caso, aseguran estar preparados para afrontar una cita con las urnas el próximo 10-N o una legislatura más larga que prevén inestable si no hay un acuerdo de gobierno que garantice la aprobación, entre otras leyes, de los presupuestos generales del Estado.