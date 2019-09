Chapuza de Torra en el TSJC: recusa a los jueces sin firmar el escrito ni incluir la documentación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha respondido a la recusación de dos sus miembros por parte de Quim Torra con un aviso al presidente de la Generalidad para que subsane los defectos de forma contenidos en los escritos de recusación: "Concretamente -dice la providencia- la falta de firma del recusante". También le insta el TSJC a incluir la documentación a la que hace referencia en el escrito y que no ha sido presentada. En suma, una chapuza a cargo del letrado Gonzalo Boye.

Este abogado, que también ejerce de representante legal del prófugo Puigdemont, presentó el lunes el defectuoso escrito al objeto de recusar por una supuesta falta de imparcialidad a dos de los miembros que formarán parte del tribunal que juzgarán a Torra, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y a la magistrada Mercedes de Armas.

Torra ha sido citado en el TSJC los próximos 25 y 26 de septiembre para comparecer en calidad de acusado de desobediencia por haberse negado a descolgar de la fachada de la Generalidad y en periodo electoral una pancarta con propaganda a favor de los golpistas presos. En varias intervenciones ha insinuado que no tiene intención de acudir con la excusa de que en las mismas fechas el "Parlament" ha fijado la celebración del debate de política general.

Discurso inflamado

Por otra parte, discurso combativo e inflamado de Torra como antesala de la fiesta regional de Cataluña. El dirigente separatista ha asegurado que "cada derecho que nos nieguen será un derecho que tendremos que volver a ejercer" y ha citado entre esos supuestos derechos el de autodeterminación. En su opinión, "sólo hay una manera de resolver la voluntad de un pueblo de pertenecer o no a un Estado y es ejerciendo el derecho de autodeterminación, un derecho que pertenece única y exclusivamente a los pueblos, que tienen todo el derecho a ejercerlo".

En el mensaje supuestamente institucional de Torra también han tenido cabida un llamamiento a participar en la manifestación separatista prevista para este miércoles en Barcelona y los tópicos como que "Cataluña será lo que quieran los catalanes porque estamos en el siglo XXI por más que algunos se empeñen en volver al XIX o incluso al XVIII".

Torra ha declarado además que "si todavía no somos libres es porque no hemos acabado el camino" y que "no conmemoramos ninguna derrota porque no hemos sido vencidos" en lo que se puede interpretar como una alusión tanto a la caída de Barcelona en 1714 como al proceso separatista actual. El presidente regional ha pedido a los ciudadanos que celebren la "Diada" con "la vitalidad y el temple de un pueblo que no se deja doblegar y que mira hacia delante sin miedo". Según Torra, "la democracia, que está en nuestro país bajo un asedio largo y penoso, es y será siempre la respuesta de los catalanes y la respuesta que exigiremos a todo el mundo".