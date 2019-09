La oposición carga contra Manuel Cruz por posible plagio: “Picaresca antiintelectual, fraude, inhabilitante...”

El PSOE debe hacer frente a un nuevo escándalo por plagio que afecta al presidente del Senado, Manuel Cruz, elegido senador por las listas del PSC en Barcelona, ante las sospechas de que copió a nueve autores en su manual de filosofía, tal y como desvela este martes el diario ABC. Cuando todavía colea el caso de la tesis de Pedro Sánchez, que sigue sin dar explicaciones a pesar de la insistencia del resto de grupos, los socialistas afrontan una nueva polémica a cuenta de la autoría intelectual de esta obra.

La oposición, de nuevo, ha salido inmediatamente a pedir explicaciones bajo la premisa de que el caso puede acabar afectando al prestigio de la institución que preside, el Senado. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido la más tajante al asegurar que "hace la peor valoración posible" del escándalo. "Me parece picaresca antiintelectual de la peor especie y me parece un fraude. Sobre todo porque el señor Cruz llegó a la política como presunto intelectual y lo que yo he leído realmente es inhabilitante", ha dicho.

Más cauto se ha mostrado el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, que ha preferido pedir explicaciones desde los pasillos de la Cámara Alta reprochando al PSOE que ellos "primero tiran la piedra y después piden la explicación" a diferencia, ha asegurado, de lo que hace el PP. "Tiene todo el derecho a dar sus explicaciones", ha rematado el senador.

Rivera: "Si no eres socialista, estás jodido"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha dudado en arremeter contra Cruz, al que le ha pedido incluso que dimita si las informaciones son ciertas. "No basta con un comunicado, hay que ser ejemplar y dar la cara" ha dicho ante los suyos durante la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso, haciendo referencia a la nota emitida por el Senado en la que niegan el fraude y critican que "no todo vale".

El líder de la formación naranja ha retado además al presidente del Senado a que acuda a la Cámara Alta para dar explicaciones porque "si no es cierto (lo publicado), es muy fácil de demostrar" y ha recordado que "Sánchez copió el 21% de su tesis". Siguiendo con ese tiro por elevación, Rivera ha dicho tirando de coloquialismo que los socialistas tienen un doble rasero en este asunto porque, sostiene el líder de Ciudadanos, "si eres socialista puedes plagiar, y la culpa es de los demás, pero si no eres socialista, estás jodido".

Además, Rivera ha puesto en valor el "esfuerzo" que hacen los estudiantes universitarios en España, poniéndolo en contraposición con casos como estos y también con el que afectó en su día a Pablo Casado. "Yo me hago una pregunta, estos días que empiezan a matricularse jóvenes para una carrera. ¿Qué se preguntará toda esa gente con lo de Manuel Cruz; con lo que vimos de Sánchez copiando su tesis, con Casado que no encuentra su trabajo de final de curso, con Cifuentes imputada por esto? ¿Qué pasa, que hay que ser militante del PSOE o del PP para que te regalen un doctorado?" se interrogaba retóricamente.

Vox ha optado por la prudencia pidiendo explicaciones a Cruz "antes de valorar" el caso. La secretaria general del grupo, Macarena Olona, ha recordado también el caso de Sánchez: "Parece ser que tendría muchos puntos en común con nuestro presidente Sánchez", ha dicho en tono irónico en los pasillos del Congreso.