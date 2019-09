Vox no irá al acto por la unidad de España organizado por el PP en el Congreso

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha avanzado este martes que su formación no acudirá al acto en defensa de la unidad de España organizado por el PP para este jueves en la Cámara Baja y ha señalado que, de hecho, no han recibido de momento ninguna invitación para sumarse al mismo.

"No hemos recibido ninguna invitación para ningún acto del PP. No sé si tiene sentido que vayamos nosotros, yo creo que no", ha comentado en los pasillos del Congreso, horas después de que su compañera Macarena Olona no cerrara la puerta a su asistencia.

Sigue el no a España Suma

Además, Espinosa ha aprovechado para volver a desdeñar la propuesta del PP de organizar una coalición electoral con Vox y Ciudadanos en el caso de que se repitan las elecciones generales, con la fórmula España Suma.

"Yo entiendo que el PP necesita una marca porque la suya está bastante quemada, pero nosotros estamos en otras cosas", ha dicho Espinosa, quien ha añadido que no le consta que Pablo Casado haya llamado a Santiago Abascal para hablar de este asunto.

Fuentes del partido que dirige Santiago Abascal han insistido en que no van a prestarse a "la foto" que busca el Partido Popular en defensa de España Suma y han añadido que no creen que Ciudadanos lo haga.

Por su parte, desde el PP han confirmado que han enviado cartas este martes a Cs, Vox y otros grupos parlamentarios para que asistan a su acto, que se celebrará este mismo jueves en el Congreso y que tiene por lema "En defensa de lo común". La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, no ha cerrado la puerta a que pueda asistir su partido, a pesar de que ha vuelto a expresar el rechazo a España Suma de su formación.