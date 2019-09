Abascal entra en campaña: "Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera están en el mismo búnker"

Ante la constatación del fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Podemos y evidenciar la cercanía de una repetición electoral, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado el pleno de este miércoles para atacar a todos los grupos, incluido PP y Cs, con los que ha marcado distancia a unas semanas de conocer si finalmente habrá campaña. Después de rebajar las críticas hacia sus potenciales socios tras las generales del 28A, Abascal ha recuperado el tono duro que empleaba en los mítines para referirse al PP como "la derechita cobarde" y a Cs como "la veleta naranja".

"En lo importante ustedes coinciden", ha reprochado a los cuatro principales partidos de la Cámara en un discurso muy duro contra la UE y sus "oligarcas", a los que ha criticado por "dictar políticas inspiradas en los lobbys ecologistas, feministas, globalistas, todos socialistas". "Lo peor no es la conducta del presidente del Gobierno y su afición por aparecer en fotos con líderes europeos, lo peor es que de esa lógica participan PP y Cs", ha llegado a decir Abascal, distanciándose de los partidos con los que ha llegado a acuerdos de gobierno en Madrid y en Murcia.

En medio de los murmullos que protagonizaban algunos diputados por unas palabras que causaban sorpresa, Abascal ha arremetido contra PSOE, Podemos, PP y Cs, llegando a equipararles al asegurar que "Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera, están en el mismo búnker" por sus políticas migratorias y su concepto de Europa.

En varias ocasiones se ha dirigido directamente a Pablo Casado, sentado en su escaño, para reprocharle, por ejemplo, que la comunidad de Madrid haya anunciado 24 millones de euros más para los menas (menores extranjeros no acompañados), o que haya defendido a Mariano Rajoy, "un registrador de la propiedad que llegó a decirnos que él no creía en las fronteras", ha asegurado ante la atenta mirada del líder del PP, que no salía de su asombro. "El señor Puigdemont se le escapó al señor Rajoy", le ha recordado.

"En lugar de esa España Suma, que van proponiendo a diestro y siniestro, propongan el Bruselas Suma y se juntan todos ustedes", ha llegado a decir irónicamente el líder de Vox echando por tierra cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con los partidos de centro derecha para concurrir juntos a unas posibles elecciones.

"Puigdemont, el renegado y golpista"

El presidente de Vox ha pasado de puntillas por la cuestión de Cataluña para exigir que se defienda la soberanía nacional y reprochar al Gobierno de Mariano Rajoy y al de Pedro Sánchez que Carles Puigdemont siga fugado. Abascal ha optado por centrar su intervención en el tema objeto del debate, los acuerdos adoptados en la Cumbre Europea del mes de junio, reprochando al resto de partidos estar más pendientes de la investidura y de las elecciones.

En un momento dado se ha enfrentado a la portavoz de JxCat, Laura Borrás, que le ha reprochado su forma de pronunciar Puigdemont, animándole a hacerlo correctamente porque "seguro que podía". "Si quiere digo puchimont, o pugdemont... llámenle como ustedes quieran, a mí me repugna lo mismo su racismo lingüístico que el racismo ideológico del PNV", le ha respondido el líder de Vox asegurando que "quien tiene que pronunciar su nombre es el tribunal que debe juzgarle por renegado y por golpista".