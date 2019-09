España Suma, Rosa Díez...: crece el choque entre el PP nacional y el vasco a unas horas de su convención

Faltan unas horas para que el Partido Popular del País Vasco dé inicio a la convención en la que su líder autonómico, Alfonso Alonso, planteará prácticamente una refundación de su formación en esa comunidad. Una convención en la que compartirá escenario con el propio Pablo Casado, que asistirá a su clausura, tras unos días en los que se han acrecentado las diferencias públicas entre el PP nacional y el vasco.

En las últimas horas, ha sido el acto en el Congreso del Grupo Parlamentario Popular "Españoles en Defensa de lo Común", encabezado por su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, lo que ha hecho que se vean estas discrepancias. Concrétamente ha sido la invitación a este encuentro de la exlíder de UPyD, Rosa Díez, lo que ha generado diferencias entre unos y otros.

Preguntado por esta cita, Alfonso Alonso ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que le "sorprendía" la invitación a Díez ya que es "una personalidad extraordinariamente versátil. Los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo".

Sin ni siquiera citarlo, la respuesta a Alonso ha llegado en los discursos de Pablo Casado y de Cayetana Álvarez de Toledo durante el citado encuentro en el Congreso: "No nos rendiremos jamás, tampoco en el empeño de que Rosa Díez vuelva a esta casa", ha asegurado refiriéndose al Congreso la portavoz popular. Casado, más comedido, prefería quedarse en "el Congreso te echa mucho de menos".

España Suma

España Suma ha sido otro de los temas que en los últimos días ha provocado diferencias entre Vitoria y Madrid. El pasado lunes, en una entrevista en El Mundo, Alfonso Alonso aseguraba que "España Suma está en los medios, pero no se ha hablado dentro del PP". Afirmación que comparten en Génova ya que explican que "no ha habido debate interno estatutario con España Suma porque aún no se ha celebrado un comité con los barones" para hacerlo, "no por otra cosa".

Lo que no comparten en la cúpula del PP con Alonso es la negativa rotunda a que Vox forme parte de esta alianza. El líder del PP vasco aseguraba en la citada entrevista que "con Vox esta convergencia es imposible. Nos podremos entender en algunas cosas en la gestión, pero las propuestas de Vox son exactamente lo contrario de lo que defiende el PP".

Desde Génova responden a Alfonso Alonso dejando claro que "el PP está dispuesto al diálogo siempre con aquellas formaciones que respetan la libertad individual, la Constitución y que respondan a la pregunta de si queremos que Sánchez continúe en el Palacio de la Moncloa".

Por su parte, desde el PP vasco han avisado en las últimas horas a Génova que será Alfonso Alonso, y no Pablo Casado, quien tenga la última palabra, tal y como apuntó este martes la número dos del PP vasco, Amaya Fernández: "Esa decisión se va a debatir en Euskadi y Alfonso Alonso es el que abre y cierra el debate".

"Perfil propio"

Que Alfonso Alonso anunciara que en la convención de este fin de semana el Partido Popular del País Vasco buscarán un "perfil propio", tampoco ha gustado en algunos sectores del PP.

Álvarez de Toledo ha explicado en una entrevista este jueves en Es la Mañana de Federico que "no sabe exactamente qué significa" cuando desde el PP vasco hablan de ese "perfil propio". "Si el perfil consiste, digamos, en decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la propia Constitución y a la soberanía común, me parecería un grave error". "El proyecto moderno, moral y eficaz pasa por la reivindicación de la igualdad de los españoles y de su libertad, es decir, del principio constitucional en el que estamos", ha asegurado.

"Creo que los errores que se cometieron en el PP vasco fueron porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz, y se creyó que acercándose a posiciones más tibias, más de contemporización con el marco del nacionalismo se podía obtener un mejor resultado. Ya se ha demostrado que esa posición ha fracasado", ha añadido.

Pero Alonso, en cambio, ha defendido este jueves en la Ser que en su formación "ya somos distintos, ya tenemos perfil propio. Somos diferentes por la historia, porque aquí han pasado cosas que no han pasado en otros sitios y porque hemos dejado enterrados a nuestros compañeros por la defensa de unas ideas y porque España es muy diversa".

Según Alonso, "el PP es un partido de abajo a arriba y que nace del territorio, y nosotros tenemos características propias que son distintas". Preguntado por si estas "características" le permiten estar de acuerdo con el PP nacional, ha afirmado: "Nosotros tenemos nuestra opinión y posición, y para nosotros es muy sensible el tema de la Foralidad y eso, supongo, es menos importante en Murcia porque allí no tienen ese problema".

"Es verdad que marcamos nuestros territorio pero yo creo que lo que aporta es tener personalidad propia porque, si no eres nadie, ¿qué vas a aportar?", se ha preguntado tras lo que sembraba la duda: "Lo que aporta para hacer un proyecto nacional fuerte es que tú seas alguien y que tengas algo que decir y que lo hagas con lealtad. Yo hablo con Pablo Casado y le digo lo que pienso porque, total, para que no le diga nadie lo que piensa no creo que eso le sirva de nada".