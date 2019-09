Después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, retara a PP, PSOE y Cs a formar la coalición Bruselas Suma, descartando cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con los partidos de centro derecha para una España Suma, el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, ha animado a populares y socialistas a unirse en una gran coalición que evitaría una repetición de elecciones.

A preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso, Espinosa de los Monteros no descartaba "un giro dramático" de los acontecimientos que desemboque en un acuerdo entre el PSOE y Podemos que, en su opinión, todavía no se ha producido pero que "podría llegar en el último minuto". "Si hubiera un acuerdo no se contaría hasta el final", añadía.

El portavoz parlamentario de Vox ponía incluso sobre la mesa la posibilidad de que PP y PSOE formen una gran coalición de Gobierno, después de que Alberto Núñez Feijoo dijera este jueves en una entrevista en Onda Cero que si Pedro Sánchez no se fiaba de Podemos lo que podía hacer era proponer "una gran coalición" al PP o "un pacto de legislatura", a lo que añadía que creía que el presidente en funciones no iba a hacer esa oferta al PP porque está "obsesionado" por "seguir y mantenerse".

"Podríamos encontrarnos alguna sorpresa", decía al respecto Espinosa de los Monteros sin descartar que se produzca ese Gobierno de concentración "al estilo del que hay en otros países". "Yo estaría muy a favor de que un Gobierno radical como el de Pedro Sánchez fuera moderado por otro partido socialdemócrata como el PP o Cs", aseguraba al ser preguntado por su postura.

Según el portavoz parlamentario de Vox, ambos partidos son "en el fondo indistinguibles" y por tanto "sería mucho mejor que estuvieran juntos", en la línea de lo manifestado por Abascal durante el Pleno de este miércoles, cuando aseguró que PP, PSOE, Cs y Podemos "están en el mismo búnker". "Lo único que les diferencia es que el PP es un poco más moderado en las cosas en las que el PSOE es más radical pero en esencia son lo mismo", insistía Espinosa de los Monteros que ve "factible" también una posible abstención del PP.

Génova descarta una coalición PP-PSOE

En Génova no ven posible este escenario de una gran coalición. Según ha explicado Pablo Montesinos en RNE, "Sánchez ha decidido ya quiénes son sus socios". El vicesecretario de Comunicación del PP ha añadido que "Casado ya ofreció a Sánchez llegar a pactos de Estado pero el presidente del Gobierno en funciones miró para otro lado". "En vez de coger esa mano tendida de Casado se ha ido a negociar con otras formaciones políticas".

Montesinos ha recordado el caso de Navarra: "Hasta el último minuto estuvo la mano tendida del PP, pero Sánchez pactó con los radicales. El PSOE ya ha votado con Bildu en contra del Constitucional. Ya ha elegido a sus socios".

Preguntado por si esta coalición sería posible tras unas elecciones generales en noviembre, Montesinos ha explicado que "Casado irá a reunirse con Sánchez a la Moncloa", como ha hecho cuando se le ha llamado en los últimos meses, "por lealtad institucional".