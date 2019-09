Pedro Sánchez se dejaría siete décimas y hasta seis diputados en la repetición electoral, según la encuesta de Ipsos que publican los medios del Grupo Henneo este lunes. Así, los socialistas se quedarían en un 28% de los votos y una horquilla entre 117 y 121 escaños, cuando ahora tiene 123.

Según este sondeo el gran beneficiado de las nuevas elecciones sería el PP, que subiría tres puntos hasta el 19,8%, un porcentaje que le permitiría tener entre 79 y 83 diputados, es decir, hasta 17 más de los actuales.

Además, para que el tropezón socialista sea aún mayor, Unidas Podemos no sólo no perdería voto sino que lo ganaría: los de Iglesias pasan de 14,3% al 15,2%, si bien siempre según el sondeo de Ipsos esto no se traduce en un aumento muy significativo de escaños: de los 42 actuales a una horquilla que se mueve entre 41 y 45 en el mejor caso. Sin embargo, esta encuesta no recoge la decisión del partido liderado por Íñigo Errejón de presentarse en estas elecciones.

Ciudadanos, por su parte, es el partido que más baja, si bien su caída no es tan significativa como en otras encuestas: los de Rivera se dejan 1,7 puntos hasta quedarse en un 14,2%, lo que significaría perder la tercera plaza y dejarse hasta 10 diputados: de los 59 actuales a una horquilla entre 49 y 52.

Vox, por su parte, se mantiene prácticamente plano: pierde sólo medio punto para caer del 10,3% al 9,8% y de los 24 diputados actuales a entre 20 y 23.

Una mayoría aún más difícil

Con estos resultados la formación de gobierno sería aún más complicada que ahora, ya que la suma de PSOE y Ciudadanos se quedaría, en el mejor de los casos, a tres diputados de la mayoría absoluta, mientras que con Unidas Podemos los socialistas seguirían lejos de los 176 diputados: en el mejor resultado de ambos se colocan en 166 pero incluso podrían quedarse en 158, por lo que previsiblemente necesitarían del apoyo de una o incluso dos formaciones nacionalistas.

Del otro lado, el centro derecha seguiría lejos de la mayoría absoluta, pero podría pasar de los 147 diputados que tienen en este momento PP, Ciudadanos y Vox a un máximo de 158, gracias a una ligera mejora en el conjunto del voto: tuvieron un 42,9% en abril y tendrían ahora un 43,8%.

La abstención de dispara

Por su parte, La Razón publica un sondeo realizado por NC Report en el que destaca sobre todo la fuerte subida de la abstención, que se situaría en el 35%, la más alta de la historia de la democracia.

En principio este abstencionismo se repartiría de forma similar entre izquierda y derecha, pero el PSOE ve como se agudiza la línea descendente que mantiene en los propios sondeos de NC Report desde junio: así, tras perder casi un punto respecto al sondeo en agosto Pedro Sánchez ya estaría una décima por debajo de su resultado en abril, en el 28,6%, pese a lo que podría ganar unos pocos escaños: de los 123 actuales a entre 124 y 127.

El PP también es el que más sube en esta encuesta: gana una décima más de lo que tenía en agosto y se sitúa en el 22%. Esto supondría una espectacular subida de 5,5 puntos respecto al resultado del 28A, con lo que pasaría de los 66 diputados actuales a entre 89 y 92.

Buena parte de esta subida parece ser a costa de Ciudadanos: los de Rivera se dejan dos puntos respecto a su resultado electoral y dos décimas si se toma como referencia el sondeo de agosto. Con esto, tendrían entre 47 y 49 diputados, es decir, hasta 10 menos que ahora.

Unidos Podemos, por su parte, sigue en una tendencia que es ascendente dentro de los sondeos de NC Report y gana medio punto respecto a agosto, pero aún está unas décimas por debajo del resultado que obtuvo en abril: se queda en un 13,6% y con ello tendría entre 35 y 37 escaños, es decir, cinco o siete menos que ahora.

Vox, por último, tendría un mal resultado electoral: pierde prácticamente un cuarto de su electorado cayendo del 10,3% al 7,5% y cayendo también en cuanto a su presencia en el Congreso: se quedaría entre 14 y 16 en lugar de los 24 actuales.