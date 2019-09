Maite Pagazaurtundúa ha sido entrevistada en Es la Mañana de Federico en una conversación que ha girado alrededor del surgimiento de una célula de presuntos terroristas en Cataluña, que según la Guardia Civil estaba a punto de cometer atentados.

Pagaza ha asegurado que lo ocurrido este miércoles "me suena mucho al País Vasco" cuando "el señor Torra u otras personas que no quieren ver la realidad" exculpan los indicios claros de presuntos delitos muy graves que se están cometiendo desde el separatismo. Le recuerda, ha dicho, "a aquellos ciegos de conveniencia, cuando no eran cómplices" en el País Vasco.

La eurodiputada ha recordado que "primero vienen las ideas excluyentes" y después se entra en una espiral que va "de los chantajes morales" al "acoso" y después sigue creciendo, pero lo más importantes es que "si ahora ha aparecido una célula terrorista es porque hay una ideología excluyente" que le sirve de base.

Algo que "el PSOE y Podemos no quieren ver" y de hecho "quieren llegar a acuerdos con ellos, con personas que quieren un estado identitario". La eurodiputada ha subrayado que "ni PSOE ni Podemos entienden que hay que enfrentarse a la realidad de que hay gente que tiene una identidad excluyente y quiere atentar contra el estado democrático y eso no se puede negociar".

En este sentido Pagaza ha señalado que "el gran problema de Cataluña es que hay unos líderes políticos con una ideoliogía excluyente que quieren un estado identitario y para ello necesitan silenciar a la mitad o más de la población". Trabajo para el están los CDR.

Violencia creciente de los CDR

Maite Pagaza ha explicado que en octubre presentaron un informe sobre la actividad violenta de los CDR, informe que tuvieron que ampliar en diciembre porque "había grupos que iban a más". Lo peor es que "estaban alentados por Torra". Los CDR son "grupos organizados para alterar el orden democrático y la libertad de conciencia en Cataluña, las bases del pluralismo político y del estado democrático".

¿Qué hará Pedro Sánchez? Maite Pagaza lo tiene claro, "lo que electoralmente considere que es más rentable, dice una cosa y la contraria, intenta pactar con ellos y, si no lo consigue, saca la bandera española". El problema es que, "entre tanto, se van pudriendo los problemas".