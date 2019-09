La hermana del concejal de Ciudadanos en Guadalajara dimite de su cargo

Esther Marco, hermana del concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Guadalajara, Israel Marco, y asesora del Grupo Municipal de Ciudadanos y de la concejalía de su propio hermano, ha dimitido este jueves por la noche de su cargo en el consistorio. Esta dimisión se produce después de que Libertad Digital destapase un día antes la contratación por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el socialista Alberto Rojo en coalición con Ciudadanos, de los hermanos de dos concejales de la formación naranja como asesores.

Así lo ha trasladado este mismo viernes el secretario de organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz en una comparecencia en rueda de prensa. Sin citar a Libertad Digital y atribuyendo el "revuelo" a una estrategia "intencionada del PP", Alejandro Ruiz ha trasladado que "en la noche de ayer, Esther Marco ha renunciado voluntariamente a su cargo porque afortunadamente tiene otro sitio donde ir, es funcionaria de carrera de profesión y no estaba aquí ni para medrar, ni para conseguir un cargo, ni conseguir un sueldo que es para lo que está mucha gente que la ha denunciado", ha dicho visiblemente molesto.

Según Ruiz, Esther Marco se ha visto desbordada por la situación y por ese motivo Ciudadanos ha "aceptado" su renuncia, pese a que quien contrata no es Ciudadanos, sino el mismo Ayuntamiento. También ha acusado "algunos que piensan que han ganado" de no haber vencido porque "estas batallas no son dignas de la política".

No ha desaprovechado la ocasión el secretario manchego de organización de Ciudadanos para cargar con dureza contra el PP a quien acusa de haber contratado en el Consistorio en el pasado a primos y cónyuges y ha dicho que se trata de una "rabieta del PP".

¿La contratación fue un error?

Preguntado si piensa que la contratación fue un error, Ruiz lo ha defendido diciendo que "igual que no se podía hacer una segregación negativa, tampoco se podía hacer a la inversa y que lo entendería la gente si se explica", aunque da la sensación de que no se ha explicado mucho a juzgar por la reacción que suscitó la noticia y la rápida dimisión de Marco Tejón. Tampoco se ha referido a la otra contratación por parte de Ciudadanos, la de Juan Antonio Pérez Borda por parte del Ayuntamiento para asesorar a su propio hermano Rafael.

Respecto a la labor realizada en estas semanas por Esther Marco Tejón, Alejandro Ruiz y su hermano Israel han dicho que ha sido un "trabajazo en Smart City impagable, excepcional y de una altísima calidad".