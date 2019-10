A tan sólo un mes de que comience oficialmente la campaña electoral y cuando el partido está inmerso en organizar su acto más multitudinario de todo con Vistalegre Plus Ultra, Vox afronta el escándalo provocado por la diputada Malena Contestí, que concurrió como número uno por Baleares en las pasadas elecciones del 28 de abril.

Su renuncia se ha hecho efectiva a través de un duro comunicado que puede leerse ya en la cuenta personal de Twitter de la exdirigente y en el que acusa al partido de "antisistema y totalitario", de "proteger la exclusión y el insulto a los demás partidos, la demagogia, homofobia y extremismos varios", de participar de "un proselitismo confesional internacional" y de practicar "un dogmatismo que golpea como un yunque", en clara referencia a la sociedad El Yunque, secta integrista católica a la que se ha intentado relacionar con Vox.

Contestí concurrió en las listas de Vox por Baleares después de la alianza llevada a cabo con Actúa, partido liderado por Jorge Campos cuyo germen fue la asociación Círculo Balear. En el mes de agosto presentó la renuncia de todos sus cargos en Actúa, aunque después dijo estar arrepentida y se disculpó. Lo hizo tras conocerse supuestas irregularidades contables en la formación, que Campos achacó a un complot contra él y que derivaron en la disolución de toda la Ejecutiva.

En la nota, Contestí reprocha a sus compañeros llevar a cabo una política "de titular, incluso la manipulación, la criminalización de los disidentes internos o la banalización". "He sentido profunda vergüenza viéndome relacionada con un oportunista independentista como Salvini", asegura en referencia a la imagen publicada por Santiago Abascal junto al italiano Matteo Salvini, que hace tiempo posó con camisetas en las que se veían las banderas independentistas vasca y catalana.

También relaciona a Vox con la homofobia al asegurar que "una foto de la bandera gay es motivo de expulsión" o les acusa de "manipular la realidad relacionando el terrorismo con la inmigración".

Duro cruce de acusaciones con Espinosa y Olona

Su comunicado ha provocado los reproches del portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros. "En la vida hay que saber cómo marcharse", escribía después de colgar un vídeo en el que Contestí aseguraba hace tan sólo una semana que había sido "un honor" servir en el partido. "Ha sido un honor servir a todos los españoles en el Congreso", le respondía la exdiputada a través de Twitter.

"Ha sido un honor servir a todos los españoles en el Congreso", Espinosa lo interpreta como que ha sido un honor servir al partido. Los españoles no son el partido, salvo que el espejo sean países totalitarios. Me reafirmo... ha sido un honor servir a TODOS los españoles. https://t.co/bwODIK6ZBN — Malena Contestí (@MMContesti) October 1, 2019

También ha protagonizado un cruce de acusaciones con la secretaria general del grupo, Macarena Olona, que manifestaba "no soportar la deslealtad", a lo que Contestí ha respondido duramente: "La deslealtad no sé cómo la llevas porque no sé si tú te callarías ante la prensa como hice yo cuando me lo ordenaste".

No soporto la deslealtad. Los actos más inexplicables a menudo se explican desde los sentimientos más primarios. En este caso, haber sabido que no repetía como candidata de @vox_es por Baleares. Visto lo visto, una decisión muy acertada la de nuestro partido. https://t.co/gxoQeWiOtZ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 30 de septiembre de 2019

Y exactamente cuando me dijeron eso? Porque creo que Iván el viernes me dijo justo lo contrario. Y Santi en el ABC ayer. La deslealtad no se como la llevas, porque no se si tú te callarías ante la prensa como hice yo cuando me lo ordenaste. https://t.co/FId4cI7Ilo — Malena Contestí (@MMContesti) October 1, 2019

Este es el comunicado que ha hecho público la exdiputada: