El presidente de Vox encara la precampaña electoral "con cierta perplejidad" porque, a pesar de haber votado en numerosas ocasiones en los últimos años, "cada vez decidimos menos cosas", por lo que reclama decidir sobre los asuntos importantes de la nación y no sobre listas de partidos. Aún así, Santiago Abascal, reconoce que encaran las elecciones "con optimismo y con la idea de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa".

Como demostración de fuerza y apoyo, este domingo será el acto Vistalegre Plus Ultra, para el que han tenido que ampliar el aforo ante la avalancha de peticiones. "Hemos decidido que el escenario sea central y pueda venir toda la gente que quiera y venga más gente que el año pasado. Ya habíamos convocado el acto antes de las elecciones a modo de agradecimiento de los que estuvieron desde el principio con nosotros", asegura Abascal. Y recuerda que "haber entrado con 24 diputados es un éxito extraordinario. Pero queremos llegar más allá y tenemos el deber de llamar a una mayoría de españoles".

A pesar de que las encuestas revelan una bajada en intención de voto de cara a las elecciones del 10 de noviembre, Santiago Abascal reconoce que es "muy desconfiado en cuanto a las encuestas, creo que todo es muy impredecible, como se pudo ver en Andalucía. Nadie lo esperaba. Yo no descarto ningún escenario y estoy seguro de que muchos votantes de izquierdas estén desencantados porque no han conseguido formar gobierno".

El líder de Vox, que no se fía de las encuestas, sí que asegura que "la tendencia de Vox es al crecimiento y en la campaña será mayor. En las anteriores elecciones partimos en desventaja porque no estábamos en los debates y las papeletas electorales no llegaron a las casas y todos los que nos votaron tuvieron que cogerlas en los colegios electorales. En esta ocasión sí que podrán llevar las papeletas de Vox desde casa. Eso y una campaña clara va a hacer que Vox tenga unos buenísimos resultados".

Respecto al anuncio hecho de que sólo presentarán a un senador para que así la gente pueda votar al de Vox y a otros dos senadores de otros partidos que estén de acuerdo, por ejemplo, en la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Santiago Abascal ha asegurado que "la respuesta recibida ha sido el exabrupto público y viene a confirmar que la propuesta de España Suma no eran mensajes sinceros sino era proclamas electorales que buscaban horadar el electorado de Vox. En lugar de negociar, lo que hemos hecho es presentar a un senador para que los españoles voten al senador de Vox y puedan votar a otros dos senadores que, por ejemplo, estén a favor de aplicar el 155". Pero señala que PP y Ciudadanos lo que querían era "dejar desarmado a Vox y tener menos diputados. La respuesta ha sido tremenda, que no nos presentemos en las localidades pequeñas". "A mí el PP, Cs y hasta el PSOE me parecen lo mismo en algunos casos", ha sentenciado el líder de Vox.

Además, ha asegurado que su formación no se creó para ayudar al Partido Popular como ha hecho el líder de Más País, Íñigo Errejón, que "ha montado un partido para ayudar" al PSOE, sino que Vox está para "dar salida" a los españoles.

Sobre los acuerdos alcanzados con PP y Ciudadanos para apoyar las investiduras en Andalucía, Murcia y Madrid, Santiago Abascal ha reconocido que no pueden estar satisfechos porque "el grado de cumplimiento de PP y Cs de los acuerdos alcanzados es insatisfactorio, como por ejemplo en materia de inmigración". A pesar de ello reconoce que "hicimos lo correcto facilitando un gobierno en Andalucía, Murcia y Madrid pero no podemos estar satisfechos".

Preguntado por la salida de varios dirigentes del partido en las últimas semanas, entre ellos la diputada balear Malena Contestí, Abascal ha asegurado que en Vox "no hay ninguna preocupación", sino al contrario, ha destacado que en su formación se quedan aquellos que "creen en el ideario" de Vox antes de entrar y "no una vez elegidos".

Para finalizar, Santiago Abascal ha ironizado sobre el lema de campaña del PSOE de 'Ahora España'. El presidente de Vox asegura que "las piruetas que da Pedro Sánchez restan credibilidad. No tengo ninguna duda de que habrá gente que les dará de lado". Y se pregunta que si ese es el lema de Sánchez, "¿luego qué será? ¿Bildu?".