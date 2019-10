Vox exhibe fuerza a poco más de un mes para el 10-N. Los de Santiago Abascal han conseguido reunir a más de 12.000 personas llenando el recinto en el que se consagraron como partido hace apenas un año. Vistalegre Plus Ultra se ha celebrado en un ambiente de euforia y optimismo por los últimos sondeos que vaticinan un buen resultado para la formación, que conseguiría retener sus 24 diputados e incluso podría aumentarlos.

Con una llamativa puesta en escena, el acto ha supuesto el comienzo de la campaña electoral. En un gran escenario rodeado de varias pantallas de televisión y flanqueado por dos grandes columnas como las del héroe mitológico Hércules, incorporadas al escudo español por Carlos I, presente en la bandera española con el lema Plus Ultra, el presidente del partido, Santiago Abascal ha desafiado a todos "los enemigos de España".

"Queremos el poder para proteger al pueblo español de sus enemigos", ha dicho, señalando a los que "quieren romper nuestra patria", a los que pretenden "imponer las mordazas progres" , a los enemigos de "la igualdad que defienden los privilegios autonómicos" o a los de la "soberanía que quieren disolver España en un magma multicultural". De hecho, ha vuelto a insistir en pedir la detención de Quim Torra y la suspensión de la autonomía de Cataluña.

En este sentido, Abascal se ha referido también a la exhumación de Franco, al reclamar "respeto" por la Historia de España y por "los muertos", criticando que el objetivo real de esta decisión sea "derrocar al Rey Felipe VI". "Tenemos que volver a lo básico que es respetar a los muertos de cualquier bando, que lucharon por España como entendieron que había que hacer", ha proclamado. Un discurso que ha concluido con las palabras "España Plus Ultra, España Siempre, Viva España" y al que ha seguido la interpretación del Himno español, como ocurre en todos los actos del partido.

La defensa de España ha sido el hilo conductor de los discursos pronunciados por los principales dirigentes de Vox. "Os han dicho que no se puede defender España, creer en la unidad, defender que nuestra lengua se hable en todo el territorio, que está mal apoyar a nuestra policía, a nuestra Guardia Civil, a nuestras Fuerzas Armadas, pues claro que no, no está mal", ha dicho el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, encargado de presentar el acto.

"Frente a los de España depende, frente a los de España Ahora, a los de España En Marcha, que no sabemos si marchan a la derecha o a la izquierda, a los neocomunistas de salón que hablan de Más País y lo que traen es más miseria, frente al consenso pro Sánchez, en Vox decimos España Siempre", ha defendido la líder del partido en Madrid, Rocío Monasterio, contraponiendo el lema de campaña de su partido a los del resto de formaciones.

Los ejes de la campaña

La unidad del país frente a los separatistas será por tanto el eje central de la campaña, como lo fue también en la últimas elecciones generales, aunque en esta ocasión agitado por el juicio del 1-0 y la inminente sentencia del Tribunal Supremo.

Tampoco han faltado referencias a sus habituales batallas para derogar la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Violencia de Género, acabar con la inmigración ilegal, con el Estado de las Autonomías o reducir los gastos y los impuestos. Asuntos a los que se ha referido en su discurso el secretario general, Javier Ortega Smith, que ha calificado de "amenaza exterior" la llegada de extranjeros.

El acto ha servido también para hacer un repaso por los logros del partido a lo largo del último año, incluido su entrada en todas las instituciones del país y el Parlamento europeo. Tal y como adelantó Libertad Digital, Vox decidió aumentar el aforo del recinto en 2.000 personas situando el escenario en medio de la plaza para dejar libres todas las localidades. Fuentes del partido aseguran que en total han conseguido congregar a unas 13.500 personas, superando así todas las expectativas.