Matonismo lingüístico en Barcelona: amenazan a un médico por un supuesto caso de discriminación

Episodio de matonismo lingüístico en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Les Corts, en Barcelona, ambulatorio que comparte edificio con la consejería de Sanidad. Un grupo de individuos encabezados por Santiago Espot, conocido por organizar los abucheos al Rey y al Himno Nacional en las finales de la Copa, irrumpe en las instalaciones y amenaza al director médico por un supuesto caso de discriminación lingüística.

Una mujer ha denunciado en los medios de comunicación nacionalistas que una doctora les atendió a ella y a su hija, una discapacitada de 26 años, en español porque no entendía el catalán. Según la versión de la denunciante, ella tuvo que hacer de traductora porque su hija solo sabe hablar en catalán. La doctora, asegura esta madre, las humilló.

Conocida la denuncia, Espot hizo un llamamiento para reclutar una brigada con la que presentarse en el ambulatorio y amenazar a sus responsables. Así, una partida de una decena de individuos irrumpió en el centro y exigió hablar con el máximo responsable. El director no tuvo más remedio que hacer frente a Espot y sus seguidores en las dependencias del ambulatorio.

De entrada, Espot le recriminó haber incumplido las leyes lingüísticas de Cataluña. Las imágenes del incidente constan en este hilo de Twitter:

Santiago Espot: Por lo bajo, se ha vulnerado la ley de política lingüística del 98 artículo 11 y el artículo 33 del Estatuto de Autonomía. Sabemos que la madre presentó una queja y todavía no se le ha respondido.

- Médico: No es verdad

- Una mujer que acompaña a Espot: ¿Se ha echado a la persona investigada?

- Médico: No, en absoluto, solo faltaría.

- Otro acompañante de Espot: ¿Solo faltaría?

- Médico: Esta chica (en alusión a la doctora) entiende perfectamente el catalán.

- Mujer: "Entonces se nos está reconociendo que tenía ganas de humillar a la persona.

- Médico: Si me dejan hablar yo se lo agradeceré. Si no me dejan hablar, entonces no pasa nada. Aquí no se ha discriminado a nadie.

- Espot: ¿Es mentira lo que dice la madre?

- Médico: Como mínimo nuestra versión no es esa y ustedes, con todo el respeto, se están convirtiendo en un tribunal.

- Miembro del grupo de Espot: De la inquisición...

- Médico: Ni tan solo quieren escuchar la versión de los profesionales afectados. Nuestra versión es muy sencilla. Evidentemente no entraré en detalles de lo que pasó en una entrevista clínica porque como ustedes comprenderán solo lo saben las personas que estuvieron presentes. Lo que sí que les explicaré es que nuestros profesionales, nosotros tenemos profesionales en formación muchos de ellos extranjeros que vienen de otros países. Todos saben que tienen la obligación de lo más rápidamente posible poder entender las lenguas oficiales de aquí. Nunca hemos tenido ningún problema en este sentido.

- Espot: ¿Entonces por qué denunció la madre?

- Médico: No tengo ni idea. Intentaré hablar con ella.

- Espot: Cuando los medios les piden su versión ustedes no responden.

- Médico: Nadie nos ha pedido nuestra versión.