Fue Nuria Richart la que en un celebrado reportaje de 2012 bautizó al escandaloso e histórico alcalde socialista de Huévar, Rafael Moreno, como el minigorila rojo de su pueblo. Mini por su estatura, gorila por su mote popular y rojo por su semejanza en modos y maneras con el bolivariano Hugo Chaves, el genuino gorila rojo.

La ya famosa trituradora de documentos comprometedores para las operaciones de compra de votos por el PSOE andaluz en Huévar es el último capítulo de una larga trayectoria de irregularidades. Ha sido su sucesora al frente de la alcaldía, Áurea María Borrego Moreno, la encargada de hacer desaparecer las pruebas que mostraban cómo entiende el PSOE unas elecciones democráticas y el uso del dinero público.

Teniente de alcalde antes de alcaldesa

No es de extrañar por cuanto la exalcaldesa socialista, cogida ahora con las manos en la masa, fue teniente de alcalde de Rafael Moreno hasta 2015 y, un caso de nepotismo más escandaloso aún que el de la alcaldesa socialista de Móstoles, está casada con un primo hermano del minigorila roja. Para más abundamiento, la tía de Áurea, Luisa Moreno, estaba colocada en Servicios Sociales del Ayuntamiento, y su marido, tío pues de Áurea, estaba colocado en la dependencia de obras de Huévar.

Moreno, que gobernó el pueblo desde 1997 a 2015 con el apoyo bien especial del exconsejero de la Junta, José Antonio Viera, hoy procesado en el caso ERE, terminó siendo un susanista de pro y, en agradecimiento, fue aupado por la propia trianera a la presidencia de la Mancomunidad del Guadalquivir y, posteriormente, a una dirección general de la Junta, nada menos que director general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

Tal nombramiento fue considerado escandaloso porque el juzgado número 2 de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) condenó en 2011 a Moreno "a la pena de 20 días de multa a razón de 10 euros diarios, más las costas de la causa" como autor de una falta de injurias a un policía del municipio a través de la cuenta de Twitter del alcalde, hechos de los que se hizo eco Libertad Digital.

Aquel año 2011, hace pues 8 años, Libertad Digital ya había publicado algunas noticias verdaderamente llamativas sobre el caso Huévar. Por aquel entonces, el PP estaba en la oposición y su persistente presidenta María Eugenia Moreno, era insultada un día sí y el otro también por el minigorila rojo, que procuró que jamás el PP llegase al gobierno con métodos como los que ocho años después, ha certificado, felizmente, el diario ABC de Sevilla.

Los métodos del PSOE

Ahora, María Eugenia Moreno es alcaldesa de Huévar y su gobierno del PP ha descubierto documentos confidenciales destinados a ser triturados y que se han salvado gracias a que la máquina reventó y a que la nueva alcaldesa ordenó de forma muy eficiente un cambio de cerraduras que impidió consumar la operación de limpieza impulsada por su antecesora socialista.

Gracias a algunos de estos métodos, el PSOE ha gobernado durante 36 años consecutivos en la localidad. Libertad Digital denunció muchas veces estos hechos aportando pruebas documentales decisivas en 2010, 2011 y siguientes. Parece increíble que Rafael Moreno, fuese premiado por el PSOE de Sevilla, pero es la manifestación de un estilo.

Algunas de las "aventuras" de este alcalde publicadas en LD fueron las siguientes y pueden leerse en nuestro archivo:

Una herencia del 'minigorila rojo'

Los modos y maneras que se demuestran en los nuevos documentos salvados de la trituradora que trataba de reducir a la nada las miserias de un sistema de gobierno, no son más que la herencia de aquel minigorila rojo y de un modo de concebir la política que ha hecho presa muy especialmente en el socialismo sevillano.

Destaquemos, a modo de ejemplo y recordatorio, algunos de los casos más llamativos, documentados y publicados, a pesar de los cuales, el minigorila rojo llegó a ser director general de la Junta de la mano de Susana Díaz.

Nepotismo y enchufismos descarados

Hacia 2012, el Ayuntamiento de Huevar regido por Rafael Moreno tenía 160 empleados para 3.000 habitantes de población. O sea, uno por cada 19 habitantes. Lo curioso es que de todos ellos sólo 6 habían entrado por oposición. El enchufismo y nepotismos comprobados en esa localidad sevillana dejan lo acontecido en Móstoles en nepotismo menor. Tómese nota.

Rafael Moreno Segura, el ex alcalde y minigorila rojo tenía colocado en el Ayuntamiento a su cuñado, como se le conoce, Martín Martínez Rosado, que actuaba como una especie de encargado de las obras municipales.

La mujer de éste, Cristina Algar López, trabajó para Depentya, la empresa dedicada a Servicios de Dependencia de la Diputación de Sevilla, y cuando esta empresa dejó de tener presencia en el pueblo por haberse "fugado" sus fondos, siguió trabajando para el Ayuntamiento en Servicios Sociales. La hija de ambos y sobrina del alcalde, Cristina Martín Algar, estaba colocada en el Ayuntamiento como administrativa y actuaba como secretaria del ex Alcalde.

Rocío Moreno Fernández, otra prima hermana del ex alcalde, era la directora de la Guardería Municipal siendo la única que, al parecer, había mostrado algún mérito y capacidad para ello. José Prieto Martín, sobrino del cuñado del minigorila rojo estaba colocado en el consistorio, en el área de Gimnasio. Dos primos hermanos más del ex alcalde socialista, Francisco Segura Merlos y José Segura Merlos trabajaban como Policía Local y el otro estaba colocado en el área de Deportes.

La época de Áurea María Borrego Moreno

Ya nos hemos referido a Áurea María Borrego Moreno, la ex alcaldesa que perdió las elecciones ante el PP y que es responsable de la operación "trituradora".

Pero continuemos. Francisco Martín González Bejarano era el teniente de alcalde de Urbanismo y algunas cosas más. La esposa de este plenipotenciario edil y multiconcejal estaba trabajando en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que pertenece a la Consejería de Gobernación de la Junta.

Sin ser funcionaria ni nada que se le parezca, se sucedían sus contratos con empresas de servicios que logran mantenerla como administrativa en las instalaciones del Centro de Bomberos donde los bomberos de toda Andalucía se entrenan e instruyen en diversas técnicas de rescate y salvamento.

María del Rocío Fernández González era concejal de Servicios Sociales y tenía a Beatriz, la mujer de un primo hermano suyo, Faustino Fernández Muñoz, colocada en el registro del Ayuntamiento. Era la que sellaba las entradas de documentos a pesar de no ser funcionaria.

Francisco Javier Hernández Reinoso, exconcejal, estaba vinculado a Gráficas Huévar, empresa que suministraba todo lo necesario de papelería al Ayuntamiento.

Ana María Lumbreras Arias, la ex concejala de Igualdad, dejó su puesto laboral en el Ayuntamiento de Huévar cuando fue elegida concejal y fue sustituida, qué suerte, por la hermana de Silvia Martínez Borrego, otra que era concejal. Su padre, Clemente Lumbreras, era chófer de una furgoneta municipal. Su madre, Ana María Arias, trabajaba en los Servicios Sociales del Ayuntamiento, sobre todo en sustituciones de verano.

Ignacio Rosado Luque era concejal de Cultura, profesor de Educación Especial, que tuvo la suerte de ver cómo su propia esposa, Macarena Gómez Reina, le sustituía en su puesto de trabajo municipal cuando fue elegido concejal. Además, su prima hermana, Antonia Camacho Rosado trabajaba como administrativa del Ayuntamiento.

Sólo son algunos ejemplos de lo que ocurría en el Ayuntamiento de Huévar, cuya herencia obtuvo la ex alcaldesa Aúrea María Borrego.

Hasta el colegio público trató de controlar

Además de haberse usado fondos públicos para el clientelismo, la persecución a un policía local disidente, usar dinero negro para pagar a algunos empleados, de haber sido imputado por injurias y otras lindezas, el PSOE de Huévar trató de controlar la educación y la asociación de padres de alumnos en el colegio público del pueblo.

Ocurrió en 2010. Sólo había siete candidatos para cubrir los ocho puestos de la parte correspondiente a los padres del Consejo Escolar, pero al no ser afines el PSOE local no podía controlar el Consejo. Por tanto, el ex alcalde Moreno decidió dar un golpe de mano e introdujo a ocho afines entre los candidatos.

Inquietante resultó la complicidad del director del colegio, Manuel Perejón Perejón, que permitió estas maniobras al PSOE local, pero negaba la visita a los locales del centro educativo -manifiestamente deteriorado- al principal partido de la oposición. Y no una vez, sino varias. Perejón negó estas visitas a la diputada andaluza Alicia Martínez, a igualmente la diputada Lola Rodríguez, a Lola Calderón y, por supuesto y varias veces, a la candidata y portavoz del PP en el pueblo, María Eugenia Moreno.

Siempre tras estas anomalías, emergía la figura del minigorila rojo, Rafael Moreno, exalcalde y ex director general de la Junta que cedió su escandalosa herencia política a Aúrea María Borrego Moreno, alcaldesa desde 2015 a 2019, que es quien, al ser sustituida en el carago por la popular María Eugenia Moreno, dio el visto bueno a la operación "trituradora" de papeles comprometedores.