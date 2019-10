Inés Arrimadas ha asegurado este jueves, en una entrevista en Es La Mañana de Federico, de esRadio, que "el único liderazgo indiscutible de los partidos españoles es el de Albert Rivera". La portavoz parlamentaria de Ciudadanos trata de zanjar así, a un mes de las elecciones generales del 10-N en las que volverá a ser la candidata naranja por Barcelona, el posible debate interno ante un eventual retroceso electoral, como apuntan algunas encuestas.

"Hay Albert para rato" ha subrayado, destacando además que ningún otro candidato ha "respaldado investiduras que no son las suyas y presupuestos que no son los suyos" en referencia a los acuerdos con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy desde 2016.

Igualmente, y tras asumir que "seguro" que se han cometido "errores" los últimos meses, ha descartado que el giro dado por su partido el pasado fin de semana, cuando Rivera levantó el veto sobre el PSOE, pueda traducirse en una futura participación en un gobierno de coalición. "No me imagino a Rivera de vicepresidente de Sánchez" ha aseverado, aunque ni siquiera el líder naranja ha descartado ese extremo en su discurso del sábado en Madrid, con el que definía su estrategia de precampaña.

Ante las malas perspectivas demoscópicas, Arrimadas ha insistido una y otra vez en el perfil "poco movilizado" del votante de Ciudadanos que, asegura, vive en una "contradicción" que ha verbalizado así: "No quiero ver ni en pintura a Sánchez pero no me llevéis a terceras elecciones".

"No me he ido de Cataluña"

Arrimadas ha advertido que ella no ha dejado su tierra: "Yo no me he ido de Cataluña", ha dicho a preguntas de Federico Jiménez Losantos, en una entrevista en la que ha asegurado que "eso es lo que les gustaría a los nacionalistas, echarnos a todos los constitucionalistas".

Arrimadas ha explicado que pasa algunos días a la semana en Madrid pero el resto sigue viviendo en Cataluña, pero se ha mostrado convencida de que "hay que gobernar España, si no gobernamos España y garantizamos desde aquí –en referencia a Madrid– los derechos de todos los catalanes va a ser muy difícil".

Igualmente, ha rechazado que alguna vez hubiera podido, tras ganar las elecciones catalanas de 2017, presentarse a la investidura, como le pidió insistentemente el PP. "Jamás me pude presentar" ha explicado, porque "siempre hubo un candidato independentista en todas las rondas de consulta, la vacante nunca existió. El independentista siempre tenía más escaños de los que yo pudiera conseguir, incluso convenciendo a Podemos".