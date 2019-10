Gabriel Rufián pide que la respuesta al TS sea "diálogo" y no colapsar Cataluña

A las puertas de conocer el contenido del fallo del Tribunal Supremo por el 1-O, el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, rechaza la vía que proponen las entidades, ANC y Òmnium y a la que se han sumado los CDR, para responder a la sentencia en la calle. Cinco marchas que partirán desde diferentes puntos de toda Cataluña ,durante tres días consecutivos, y la propuesta de algunos sindicatos de huelga general, que para el diputado separatista no es, ahora, la mejor opción.

"Estaremos al lado de cualquier movilización cívica y pacífica, pero no sé si la vía es complicarle el acceso a su trabajo a la gente cada mañana", ha dicho Rufián en una entrevista en TV3 el día después de que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, pidiese a los partidos separatistas un mayor compromiso y concreción a la hora de anunciar la respuesta institucional que dará la Generalidad a la sentencia y que por ahora, se resiste a detallar. El diputado de ERC cree que " la respuesta a la sentencia del juicio debe ser política y diálogo". La "mirada larga", por la que apostaba su compañero de filas, Pere Aragonès esta misma semana.

Pero no solo se opone Rufián al colapso en las calles, también al económico. En TV3, Rufián ha dejado claro que tampoco es partidario de "buscar el desgaste económico del Estado" como planteaba el miércoles, en una entrevista en El Periódico de Cataluña, el fugado Toni Comín. "Un paro largo puede tener riesgo materiales, pero la gente tiene derecho a no cooperar con el enemigo", llegó a afirmar el exconsejero de salud catalán y ahora mano derecha de Carles Puigdemont, en esta entrevista en la que además añadió que "si un millón de personas se levantan un día y no quiere ir a trabajar, que el Estado no puede obligarles".

Rufián ha dicho esta mañana que él es "muy reacio a planteamientos de cuanto peor, mejor" y ha vuelto a negar que haya apoyado alguna vez el manido discurso separatista del 'España nos roba'. "Es un eslogan nefasto, a mí no me roba una señora de Lavapiés, sino que me roba Bárcenas, Rato y Pujol". Hace unos días, el diputado del PSC, Raúl Moreno, recuperaba una imagen del ahora vicepresidente catalán, Pere Aragonès, en la que precisamente hacía suyo el ahora "eslogan nefasto" para Rufián.

¡Mira! Rufián dice que lo de "España nos roba" fue un invento de un grupo minoritario y que ellos siempre lo han criticado... en fin. Nos lo habremos inventado nosotros. #ObjetivoRufián pic.twitter.com/WvLRrRa3lt — Raúl Moreno (@raulmorenom) October 6, 2019

Artur Mas, contrario también a "alterar el orden público"

El expresidente catalán, Artur Mas, también ha reaparecido esta mañana para ‘orientar’ al bando separatista hacia una respuesta moderada a la sentencia. En una entrevista en la Cadena Ser Cataluña, Mas ha dicho que " una cosa es defender la resistencia pacífica y otra defender una alteración del orden público que llevaría a consecuencias que no sería buenas para todos", en cualquier caso, Mas ha dicho que hasta que no se conozca el fallo del Tribunal Supremo, él prefiere "no especular".

El dirigente separatista, ahora inhabilitado, también ha querido posicionarse en contra del bloque económico del Estado que propone el fugado Comín. "Yo no quiero que el precio de lo que estoy intentado sea enterrar mi economía. Él decía que si la gente ha de perder el puesto de trabajo, que lo pierda. Yo no lo quiero. Al revés", ha dicho Mas en esta entrevista. Para el expresidente catalán, "los sacrificios han de ser razonables y el balance de costes y beneficios ha de ser a favor de los beneficios", ha afirmado.