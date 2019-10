El expresidente catalán huido de la justicia, Carles Puigdemont, ha utilizado la delegación de la Generalidad en Bruselas para valorar la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas. "La sentencia contra miembros del Gobierno y el Parlamento confirma la estrategia de represión y venganza contra todos los ciudadanos que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad. Condenándoles a ellos, nos condenan a más de dos millones de catalanes que hicimos posible el 1 de octubre", ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas.

Llamativo que el fugado no ha querido entrar a valorar la reactivación por parte del magistrado, Pablo Llarena, de la orden europea e internacional de detención y entrega contra él tras conocerse la decisión del Supremo por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Puigdemont, que ahora es eurodiputado de pleno derecho, se ha limitado a asegurar, en línea con el discurso de Quim Torra, que "no ha habido ningún delito ni crimen por el que condenar" y que "un referéndum es la mejor manera de cohesionar y unir a los catalanes".

"No hay operación de propaganda que pueda tapar tanta vergüenza", ha dicho el fugado llamando a movilizarse, a "reaccionar y hacer sentir nuestra voz" porque "no nos podemos resignar a aceptar un statu quo regresivo que amenaza nuestro futuro". Mensaje de Puigdemont al separatismo, pidiendo colapsar las calles, "una respuesta masiva y sonora", ha dicho, en pleno incremento de la violencia en las principales ciudades catalanas donde algunos radicales han tomado puntos clave para las comunicaciones como el aeropuerto barcelonés de El Prat, escenario de las primeras cargas policiales para desalojar a los manifestantes que bloquean los accesos.

El aeropuerto de Barcelona esta tarde impidiendo a los ciudadanos que usen una de las principales infraestructuras del país

El gobierno de Sánchez sigue sin actuar y sin condenar

¿ y nosotros? Los pacíficos de verdad,qué? ¿Tenemos que seguir aguantando? pic.twitter.com/3BjUvni0ew — Carina Mejías (@CarinaMejias) October 14, 2019

No solo el fugado empujaba a los ciudadanos a tomar las calles, también lo ha hecho el presidente del Parlamento, Roger Torrent, en una comparecencia en sede parlamentaria pidiendo "no acatar en silencio la injusticia". Torrent ha dicho que la única respuesta "está en la calle, codo con codo, con las mayoría de los catalanes que defienden los derechos y libertades". Un llamamiento que minutos antes han hecho desde su partido, ERC, en la sede de la calle Calabria, desde donde el también vicepresidente catalán, Pere Aragonès, añadiendo más leña, ha pedido movilizarse "para enfrentarse a un Estado corrupto y cobarde que se atreve con nueve demócratas y no con dos millones de personas".

La fugada, también dirigente de ERC, Marta Rovira, ha llamado por su parte a que el independentismo "persista" en la calle. "Una sentencia criminal no detendrá las aspiraciones de progreso y futuro de nuestro país", ha escrito la fugada en su cuenta de Twitter desde Suiza.